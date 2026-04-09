Primăria Râșnov a lansat licitația pentru proiectul tehnic și execuția lucrărilor de restaurare a Cetății Râșnov

Primăria orașului Râșnov a lansat licitația pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor de restaurare a Cetății Râșnov, iar termenul de depunere a ofertelor este stabilit pe data de 11 mai. „Lansarea licitaţiei marchează trecerea spre o etapă concretă: execuţia”, a anunțat primăria, într-o postare pe pagina de Facebook.

Actuala administrație locală a preluat proiectul într-un stadiu dificil, marcat de blocaje și incertitudini privind lucrările anterioare, iar continuarea fără o evaluare corectă ar fi provocat riscuri reale. „În acest context, decizia a fost una fermă: reluarea proiectului pe baze solide”, a explicat sursa menționată anterior.

„Cetatea nu este doar un obiectiv turistic, ci un reper esenţial pentru identitatea oraşului. Din acest motiv, administraţia a ales o abordare riguroasă, bazată pe clarificări tehnice şi respectarea etapelor legale, nu pe soluţii rapide (...) Parcursul din ultimul an reflectă această abordare”, a afirmat primarul Horia Motrescu, potrivit sursei citate.

În decembrie 2024 a fost reluat oficial proiectul și a fost contractată expertiza tehnică. Între februarie și iunie 2025 a fost realizată și recepționată expertiza, „care a oferit o imagine clară asupra lucrărilor executate anterior”. În perioada iulie-august 2025 a fost realizată scanarea laser 3D și au început documentațiile tehnice. Din august 2025 până în ianuarie 2026 au fost obținute avizele necesare, iar în martie 2026 a fost finalizată documentația și a fost lansată procedura de achiziție, potrivit postării menționate.

„Acest rezultat este consecinţa unui efort administrativ susţinut, coordonat la nivelul conducerii Primăriei şi realizat de o echipă implicată: administratorul public, direcţia economică, compartimentul de urbanism, echipa de achiziţii şi structura juridică”, se arată în postare.

Primăria orașului Râșnov a transmis că decizia de a contracta finanțare pentru susținerea lucrărilor a fost „asumată”, pentru a evita noi întârzieri și pentru a crea condiții reale pentru finalizarea restaurării.

„Administrația locală își propune ca, odată finalizate lucrările, Cetatea Râșnov să fie redeschisă publicului, etapizat, începând cu anul 2028. Un proiect complex, construit metodic, cu responsabilitate instituțională și cu o direcție clară”, se mai arată în postare.