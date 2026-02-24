Două lounge-uri premium vor fi dezvoltate la Aeroportul Otopeni. CNAB a lansat licitația

Compania Națională Aeroporturi București a demarat în luna februarie procedura de licitație pentru amenajarea și operarea a două Business Lounge-uri în cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București. Noile spații vor fi amplasate în Terminalul Plecări și vor avea o suprafață totală de peste 600 de metri pătrați.

Potrivit anunțului oficial, ”Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a lansat, în cursul lunii februarie, licitaţia pentru dezvoltarea şi operarea a două Business Lounge-uri din cadrul Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti.

Saloanele vor avea o suprafaţă totală de 608,80 mp şi vor fi amplasate în Terminalul Plecări – unul în zona Schengen, iar celălalt în zona Non-Schengen”.

Noile lounge-uri vor include soluții moderne de design, zone dedicate relaxării, oferte gastronomice adaptate diversității pasagerilor și facilități digitale menite să îmbunătățească experiența de călătorie.

Companiile interesate pot depune oferte pentru unul sau pentru ambele spații. Contractele vor avea o durată de zece ani, ceea ce permite realizarea unor investiții consistente într-unul dintre cele mai dinamice perimetre comerciale din România.

„Deschidem un nou capitol al serviciilor oferite de Business Lounge-urile Aeroportului Henri Coandă, o experienţă premium care va răspunde exigenţelor pasagerului modern”, a declarat directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Procesul de atribuire va avea loc printr-o competiție transparentă, organizată la Bursa Română de Mărfuri.

Compania anunță că demersul face parte dintr-un amplu proces de modernizare, prin care urmărește să ridice standardele de design, confort și servicii personalizate la un nivel comparabil cu cele mai bune practici internaționale din industria aeroportuară.

Strategia vizează nu doar o îmbunătățire estetică a spațiilor, ci și o regândire a experienței pasagerilor, astfel încât fiecare etapă a tranzitului prin aeroport să fie mai eficientă, mai plăcută și adaptată cerințelor actuale ale călătorilor.