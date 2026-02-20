Scandal pe Aeroportul Henri Coandă, din cauza zborurilor anulate. Pasagerii au început să huiduie angajații

Aeroportul Internațional Henri Coandă a fost scena unui scandal major vineri, 20 februarie, după ce numeroase zboruri au fost anulate sau întârziate din cauza condițiilor meteo severe. Nemulțumiți, pasagerii au huiduit angajații la porțile de îmbarcare, iar imaginile filmate și postate pe TikTok au devenit virale.

Pasagerii au povestit că au așteptat ore întregi fără informații clare despre cursele lor. „Am stat 11 ore să aștept un avion. Este un haos total în aeroporturi. Nimeni nu ne spune nimic concret”, a declarat o femeie afectată de întârzieri.

Miercuri dimineață, traficul aerian de pe aeroporturile bucureștene a fost puternic perturbat de ninsoarea abundentă și viscol. Mai multe curse au fost anulate, iar cinci aeronave au fost deviate către alte aeroporturi. Printre zborurile anulate se numără: LOT 643/644 Varșovia-București, Tarom RO210 Chișinău-București, Tarom 810 Suceava-București și Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul-București.

Zborurile deviate au aterizat astfel: Ryanair 5262 Dublin-București a ajuns la Varna, WizzAir 3290 Porto-București la Sofia, Hisky 236 Tel Aviv-București la Cluj, DanAir 508 Dublin-București la Craiova și Qatar Airways 219 Doha-București la Atena.

CNAB a precizat că întârzierile sunt cauzate de operațiuni la sol îngreunate de ninsori și de procesul de degivrare al aeronavelor. „Intervenim constant cu cele 58 de utilaje proprii pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare”, au explicat reprezentanții companiei.

Pasagerilor li se recomandă să verifice în timp util informațiile despre cursele lor și să contacteze companiile aeriene înainte de a se prezenta la aeroport. În plus, CNAB menționează că, în ciuda eforturilor de deszăpezire, traficul aerian va continua să fie afectat pe fondul condițiilor meteorologice severe.

Lista completă a zborurilor anulate poate fi consultată pe site-ul oficial al Aeroportului București, secțiunea plecări: bucharestairports.ro. Sunt șanse mari ca unele zboruri să fie anulate și zilele următoare. Meteorologii au anunțat viscol și ninsori.