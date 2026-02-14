Monden

Ce se întâmplă cu pasagerii agresivi din avion. Mihai Sturzu a vrut să coboare un astfel de personaj din aeronavă

Ce se întâmplă cu pasagerii agresivi din avion. Mihai Sturzu a vrut să coboare un astfel de personaj din aeronavă
Mihai Sturzu a explicat că în calitate de pilot de avion nu ezită să dea jos pasagerii care sunt violenți verbal. Ba mai mult ar opri chiar și zborul în cazul în care se impută.

Pasagerii agresivi pot ”să zboare” din avion

Mihai Sturzu a povestit la un podcast că există cazuri de pasageri agresivi și în astfel de situații, el nu prea stă la discuții. ”Mi s-a întâmplat chiar la o îmbarcare, un pasager era dincolo de nepoliticos, violent verbal și cu gesturi din ce în ce mai ample, foarte violente și se certa cu agentul de la poartă.

Și i-am spus: stimate domn, poate că acest domn de la poartă are sau nu dreptul să vă urce în avion, nu știu regulile lui, dar eu sigur nu vă iau în avion”, a povestit acesta.

Trei retețe cu puține calorii. Sunt gustoase și ușor de făcut
Ținute perfecte pentru Valentine’s Day: idei elegante și confortabile
A calmat pasagerul

Discuția a continuat până când omul a fost apt să se urce în avion fără vreo urmă de agresivitate. Dumneavoastră în stare în care sunteți nu veți fi pasagerul meu în avion. Și să știți că eu sunt comandatul zborului dumneavostră.

O să vă rog să găsiți o soluție să vă liniștiți, să vă domoliți, să vă temperați, să reveniți în stare în care eu să nu vă analizez ca fiind un pasager violent la bordul avionului meu. Pentru mine siguranța este primordială. Instant s-a liniștit, și nu am mai avut nicio problemă”, a mai spus acesta.

Nu ar ezita să aterizeze oriunde în Europa în astfel de cazuri

De asemenea acesta a explicat că în cazul în care s-ar întâmpla în zbor, ar ateriza imediat. ”Dacă se întâmplă în zbor, acolo devinde mai dificil, dar dacă este afectată siguranța zborului, eu în Europa, în orice moment sunt sub tine 6 aeroporturi, în 10 minute sunt la sol și îș așteaptă poliția.

Sunt țări unde ajungi la închisoare din prima. Nici nu mai stă nimeni de vorbă cu tine. Te ia de la avion, te bagă în dubă, nu mai apuci să spui că îți pare rău sau ceva”, a concluzionat el.

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
