Un avion cu 55 de pasageri, salvat de la explozie în ultima clipă

Un avion de pasageri operat de compania Starsky Aviation a fost implicat într-un incident aviatic marți dimineață, după ce a fost nevoit să revină pe aeroportul internațional din capitala Somaliei, Mogadishu, din cauza unei probleme tehnice apărute la scurt timp după decolare, potrivit BBC.

Aeronava a depășit pista la aterizare și s-a oprit în apa puțin adâncă de pe țărmul Oceanului Indian. Toate cele 55 de persoane aflate la bord — 50 de pasageri și cinci membri ai echipajului — au supraviețuit, potrivit autorităților.

Incidentul a avut loc în cursul dimineții, iar autoritățile aviatice au confirmat că nu au fost raportate răni grave.

Potrivit Autorității Aviației Civile din Somalia, echipajul aeronavei, un model Fokker 50, a semnalat o problemă tehnică la scurt timp după decolarea din Mogadishu.

Avionul avea ca destinație regiunea Puntland, însă pilotul a solicitat revenirea de urgență pe aeroportul de plecare.

Directorul Autorității Aviației Civile, Ahmed Macalin Hassan, a declarat că aeronava „a atins pista, dar nu a reușit să se oprească pe pista de decolare, depășind suprafața asfaltată înainte de a se opri în apa puțin adâncă”.

Deocamdată, nu este clară natura exactă a defecțiunii tehnice care a determinat echipajul să solicite întoarcerea. Autoritățile au anunțat că o investigație este în desfășurare pentru a stabili cauzele incidentului.

Imagini distribuite pe rețeaua X arată pasagerii părăsind aeronava și îndepărtându-se de epavă pe țărmul Oceanului Indian. Avionul a fost surprins înclinat într-o parte, cu aripa dreaptă avariată, în timp ce echipele de intervenție se aflau în apropiere.

Misiunea Uniunii Africane în Somalia a anunțat că trupe ale Organizației Națiunilor Unite și ale Uniunii Africane au fost „desfășurate rapid” pentru a sprijini operațiunile de salvare.

Potrivit aceleiași surse, ministrul transporturilor din Somalia s-a deplasat la fața locului.

Nu au fost raportate răni grave în rândul pasagerilor sau al membrilor echipajului.

Compania Starsky Aviation a transmis un mesaj oficial în care a confirmat că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță.

„Suntem ușurați să confirmăm că toți pasagerii și echipajul sunt în siguranță. Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru a stabili ce a cauzat problema tehnică care a dus la aterizarea de urgență.”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Hassan Mohamed Aden.

Somalian Starsky Airline flight crash-lands on a beach in Mogadishu today Flight developed technical fault after takeoff from Aden Adde International Airport, and pilot decided to land on a beach. All 50 passengers and crew were evacuated safely. pic.twitter.com/Rn1IHkx76C — nigerianoise.com (@nigerianoise) February 10, 2026

Acesta a subliniat rolul pilotului în gestionarea situației:

„Luarea rapidă și calmă a deciziilor de către pilot a jucat un rol decisiv în asigurarea siguranței tuturor celor aflați la bord și îl felicităm pentru modul în care a gestionat situația”.

Autoritățile somaleze au precizat că ancheta va analiza datele tehnice ale aeronavei, comunicările dintre echipaj și turnul de control, precum și condițiile de pe pistă în momentul aterizării.

Aeroportul internațional din Mogadishu este principalul nod aerian al Somaliei și gestionează atât zboruri interne, cât și internaționale.

Incidentul de marți a determinat mobilizarea rapidă a echipelor de intervenție și a autorităților din domeniul transporturilor.

Ancheta urmează să stabilească în mod clar cauza defecțiunii tehnice și circumstanțele în care aeronava nu a reușit să se oprească pe pistă.

Până la finalizarea investigației, nu au fost comunicate detalii suplimentare privind eventuale măsuri administrative sau tehnice.