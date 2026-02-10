Emmanuel Macron vrea să continue programul SCAF. În ce stadiu se află viitorul avion de luptă european

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți, 10 februarie, într-un interviu acordat mai multor publicații, că proiectul viitorului avion de luptă european SCAF rămâne „un proiect bun” și trebuie să continue, în ciuda divergențelor existente între industriașii francezi și cei germani. Șeful statului a subliniat că intenționează să reia discuțiile pe acest subiect cu cancelarul german Friedrich Merz, scrie tf1info.fr.

Emmanuel Macron a apreciat că programul SCAF nu a fost pus sub semnul întrebării de partea germană și a făcut distincția între pozițiile politice și disputele industriale.

„Este un proiect bun și nu am avut nicio exprimare din partea germană care să-mi spună că nu este un proiect bun. Când industriașii încearcă să creeze disinergii, este una, dar nu este de datoria noastră să le girăm”, a declarat președintele francez, anunțând că va relua dialogul cu Berlinul pe această temă.

În același interviu, Macron a avertizat că o eventuală contestare a avionului de luptă comun ar putea avea efecte și asupra altor proiecte de cooperare militară.

„Și la fel este și în cazul tancului de luptă, de altfel. Pentru că vă imaginați: dacă, prin absurd, partenerul german ar pune sub semnul întrebării avionul comun, am fi obligați să punem sub semnul întrebării și tancul comun”, a afirmat șeful statului.

Viitorul avion de luptă european este considerat unul dintre pilonii cooperării militare dintre Franța și Germania. Lansat în 2017, proiectul SCAF are ca obiectiv înlocuirea avioanelor Rafale din dotarea Franței și a aparatelor Eurofighter utilizate de Germania și Spania, în jurul anului 2040. Programul se înscrie într-un context mai larg de reînarmare europeană, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate cu Rusia.

În prezent, industriașii francezi și germani întâmpină dificultăți în a ajunge la un acord privind organizarea programului. Constructorul francez Dassault Aviation, desemnat contractor principal, solicită o autonomie mai mare în procesul de fabricație, solicitare care provoacă nemulțumiri în Germania și Spania, stat care s-a alăturat proiectului în 2019.

Tensiunile au alimentat speculații în mediile industriale și în presa germană, unde se vorbește despre posibilitatea ca Berlinul să se alăture proiectului concurent GCAP, dezvoltat de Regatul Unit, Italia și Japonia.

Președintele Franței a minimalizat aceste îngrijorări, apelând la o comparație cu un alt proiect european de amploare.

„Ceea ce trăiesc acum, pe SCAF, am trăit și pe Ariane-6. În fiecare săptămână auzeam: germanii nu vor pune banii, s-a terminat, e o catastrofă. L-am făcut”, a declarat Emmanuel Macron.

Programul SCAF este destinat să devină, la orizontul anului 2040, principalul avion de luptă al Franței, Germaniei și Spaniei, într-un moment în care Uniunea Europeană își consolidează capacitățile de apărare pe fondul deteriorării mediului de securitate din regiune.