Franța își consolidează sprijinul pentru Ucraina prin producția comună de armament

Franța își consolidează sprijinul pentru Ucraina prin producția comună de armamentVolodimir Zelenski și Emmanuel Macron. Sursa foto: X/Emmanuel Macron
Ucraina și Franța au convenit să demareze producția comună de armament, marcând o nouă etapă în cooperarea bilaterală din domeniul apărării, potrivit publicației Le Monde.

Anunțul a fost făcut luni, 9 februarie, de ministrul ucrainean al apărării, după o întâlnire desfășurată la Kiev cu omologul său francez. Decizia vine în contextul continuării sprijinului militar acordat Ucrainei de statele occidentale, la aproape patru ani de la declanșarea invaziei ruse.

Proiecte industriale de amploare între Ucraina și Franța

Potrivit informațiilor publicate de publicația franceză Le Monde, cele două state au semnat o scrisoare de intenție care deschide calea unor „proiecte comune de mare amploare în sectorul industriei de apărare”.

Ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, a transmis pe Telegram că această cooperare marchează o schimbare de strategie.

„Trecem de la simple livrări la producție comună și la soluții pe termen lung, care consolidează sistematic capacitățile noastre de apărare”, a scris oficialul ucrainean.

Acesta nu a oferit detalii privind tipurile de armament ce vor fi produse în parteneriat cu Franța și nici un calendar clar pentru lansarea efectivă a producției.

Discuții privind livrările de echipamente militare

În timpul întâlnirii de la Kiev, Ucraina și Franța au abordat și posibilitatea unor noi livrări de armament francez către forțele ucrainene.

Printre echipamentele discutate se numără rachetele Aster, avioanele de luptă Mirage 2000 și sistemele de apărare antiaeriană SAMP-T, potrivit sursei citate.

SAMP-T System

SAMP-T System / sursa foto: captură video

Franța a anunțat anterior că va aloca un pachet de sprijin militar în valoare de două miliarde de euro pentru Ucraina. Acest ajutor se înscrie într-o serie mai largă de măsuri adoptate de Paris de la începutul conflictului, incluzând furnizarea de armament, instruirea personalului militar și susținerea politică la nivel european și internațional.

Franța, principalul susținător al Ucrainei

Franța rămâne unul dintre principalii susținători ai Ucrainei pe scena internațională. Ministrul francez al apărării, Catherine Vautrin, a transmis duminică, pe platforma X, un mesaj de susținere clar.

„Franța este și va rămâne alături de poporul ucrainean”, a scris oficialul francez, reafirmând angajamentul Parisului față de Kiev.

Parteneriatul dintre cele două state nu se limitează la nivel guvernamental. În luna noiembrie a anului trecut, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său francez, Emmanuel Macron, au semnat o scrisoare de intenție privind posibila furnizare către Ucraina a până la 100 de avioane de luptă Rafale, considerate vârful de gamă al aviației militare franceze.

Documentul semnat la nivel prezidențial subliniază dorința ambelor părți de a consolida cooperarea strategică în domeniul apărării, în condițiile în care Ucraina continuă să își întărească capacitățile militare.

