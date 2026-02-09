Liniile de tren abandonate vor fi reutilizate în Franța. Ce soluție au găsit inginerii

În Franța există aproximativ 5.700 de kilometri de linii de tren abandonate, dar o companie a conceput o alternativă pentru a le reutiliza, relatează euronews.com.

Franța are mii de kilometri de linii de cale ferată dezafectate, care sunt prea costisitoare pentru a fi renovate pentru trenuri grele și moderne. Inginerii au găsit, însă, o soluție inedită pentru a le reutiliza.

În loc să adapteze trenurile, proiectul realizat de firma de inginerie SICEF (parte a consorțiului Flexmove al AKKA Technologies) va folosi autoutilitare hibride care vor utiliza liniile. Denumite feromobile, aceste vehicule speră să stimuleze conexiunile ecologice în zonele rurale dependente de mașini.

Potrivit SICEF, în Franța există 5.700 de kilometri de linii feroviare care nu sunt utilizate în prezent. Astfel, mai multe zone rurale au rămas fără transport public.

Autoutilitarele sunt adaptate de la un Peugeot e-Traveller și echipate cu un sistem tehnic care le permite să treacă fără probleme de la transportul rutier la cel feroviar.

Feromobilele vor începe testele în această lună pe linia Courpière-Vertolaye din regiunea Auvergne din Franța. Dacă rezultatele vor arăta potențial, alte regiuni precum Bretania sau Nouvelle-Aquitaine ar putea adopta metoda.

Feromobilele sunt o soluție cu emisii reduse de carbon pentru zonele dependente de mașini. Au fost proiectate pentru a transporta maximum opt persoane. Compania anunță că flota va fi disponibilă să opereze după un program fix, cu timpi de așteptare reduși, sau de a fi rezervată la cerere 24/7, precum o cursă Uber, prin intermediul telefonului.

De-a lungul liniilor de cale ferată, vor exista „hub-uri”, de unde pasagerii se pot îmbarca. Feromobilele funcționează în mod automat pe șine, în timp ce pe șosea un șofer preia volanul.

Compania subliniază că liniile utilizate de feromobile nu vor fi mai fi utilizate și de trenuri.