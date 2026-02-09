International

Liniile de tren abandonate vor fi reutilizate în Franța. Ce soluție au găsit inginerii

Comentează știrea
Liniile de tren abandonate vor fi reutilizate în Franța. Ce soluție au găsit ingineriiCale ferată. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

În Franța există aproximativ 5.700 de kilometri de linii de tren abandonate, dar o companie a conceput o alternativă pentru a le reutiliza, relatează euronews.com.

Franța are mii de kilometri de linii de cale ferată dezafectate, care sunt prea costisitoare pentru a fi renovate pentru trenuri grele și moderne. Inginerii au găsit, însă, o soluție inedită pentru a le reutiliza.

Liniile de tren dezafectate din Franța, reutilizate. Cum va fi posibil

În loc să adapteze trenurile, proiectul realizat de firma de inginerie SICEF (parte a consorțiului Flexmove al AKKA Technologies) va folosi autoutilitare hibride care vor utiliza liniile. Denumite feromobile, aceste vehicule speră să stimuleze conexiunile ecologice în zonele rurale dependente de mașini.

Potrivit SICEF, în Franța există 5.700 de kilometri de linii feroviare care nu sunt utilizate în prezent. Astfel, mai multe zone rurale au rămas fără transport public.

Dobânzile României la împrumuturile în lei şi euro au scăzut. Nazare: Mai mulţi bani pot merge spre investiţii
Dobânzile României la împrumuturile în lei şi euro au scăzut. Nazare: Mai mulţi bani pot merge spre investiţii
Fostul premier Vlad Filat dezvăluie oferta lui Sorin Ovidiu Vântu pentru Publika TV și traseul televiziunii către Plahotniuc
Fostul premier Vlad Filat dezvăluie oferta lui Sorin Ovidiu Vântu pentru Publika TV și traseul televiziunii către Plahotniuc

Când vor începe feromobilele testele

Autoutilitarele sunt adaptate de la un Peugeot e-Traveller și echipate cu un sistem tehnic care le permite să treacă fără probleme de la transportul rutier la cel feroviar.

Feromobilele vor începe testele în această lună pe linia Courpière-Vertolaye din regiunea Auvergne din Franța. Dacă rezultatele vor arăta potențial, alte regiuni precum Bretania sau Nouvelle-Aquitaine ar putea adopta metoda.

Ingeri care lucrează de zor

Ingineri care studiază planurile. Sursă: arhivă

Ar putea circula precum o cursă Uber

Feromobilele sunt o soluție cu emisii reduse de carbon pentru zonele dependente de mașini. Au fost proiectate pentru a transporta maximum opt persoane. Compania anunță că flota va fi disponibilă să opereze după un program fix, cu timpi de așteptare reduși, sau de a fi rezervată la cerere 24/7, precum o cursă Uber, prin intermediul telefonului.

De-a lungul liniilor de cale ferată, vor exista „hub-uri”, de unde pasagerii se pot îmbarca. Feromobilele funcționează în mod automat pe șine, în timp ce pe șosea un șofer preia volanul.

Compania subliniază că liniile utilizate de feromobile nu vor fi mai fi utilizate și de trenuri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:19 - Elon Musk ar vrea întâi o colonie pe Lună, pentru că pe Marte durează prea mult
19:13 - Dobânzile României la împrumuturile în lei şi euro au scăzut. Nazare: Mai mulţi bani pot merge spre investiţii
19:02 - Fostul premier Vlad Filat dezvăluie oferta lui Sorin Ovidiu Vântu pentru Publika TV și traseul televiziunii către Pla...
18:56 - Brad Pitt revine în acțiune: primele imagini din The Adventures of Cliff Booth
18:51 - Actorii TNB ies în stradă din cauza programului pilot al Ministerului Culturii. Ce obligații ar putea avea
18:45 - Mandatul lui Starmer se apropie de final: Ar putea pleca in câteva zile

HAI România!

Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului

Proiecte speciale