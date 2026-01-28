Uber lansează primul robotaxi fără șofer, testat deja pe drumurile publice

Uber a făcut un pas important spre viitorul transportului urban, dezvăluind un robotaxi complet autonom. Această mișcare marchează o etapă majoră în dezvoltarea tehnologiilor autonome, iar compania testează un astfel de model în condiții reale de trafic, pentru a evalua siguranța și eficiența acestuia, informează Fox News.

Uber a făcut un pas semnificativ spre transportul autonom, prezentând recent un robotaxi care circulă deja pe drumurile publice din zona golfului San Francisco. Vehiculul a fost lansat pentru prima dată la Consumer Electronics Show 2026, dar accentul se mută acum pe testele reale și pe planurile companiei pentru o lansare comercială.

Tehnologia din spatele robotaxi-ului implică doi parteneri cheie. Lucid Group a creat vehiculul electric, bazat pe SUV-ul Lucid Gravity, conceput pentru confort și eficiență pe distanțe lung, iar Nuro dezvoltă sistemul de conducere autonomă, precum și testarea și validarea siguranței. Împreună, cele trei companii construiesc un serviciu de robotaxi disponibil exclusiv prin aplicația Uber.

Testele pe drumuri publice au început luna trecută în zona Bay Area, cu operatori de siguranță instruiți care monitorizează fiecare călătorie. Scopul este să se simuleze situații reale de trafic: intersecții, schimbări de bandă, semafoare sau pietoni, pentru a evalua performanța sistemului înainte de lansarea către public.

Vehiculul a fost conceput să funcționeze complet autonom. Printre caracteristicile cheie se numără:

Sistem multi-senzor pentru percepția completă a mediului,

Modul Halo discret montat pe plafon,

Afișaje LED externe pentru identificarea pasagerilor și a stării călătoriei,

Ecrane în cabină pentru climatizare, muzică și informații despre traseu,

Imagini în timp real cu ce vede și planifică vehiculul.

Spațiu pentru până la șase pasageri și bagaje.

Autonomia este gestionată de sistemul NVIDIA DRIVE AGX Thor, care procesează inteligența artificială necesară pentru conducere în timp real.

Robotaxi-ul oferă transparență totală: pasagerii pot vedea ce vede și vehiculul și cum își planifică traseul. Afișajele arată schimbările de bandă, reacțiile la semafoare și punctul de coborâre planificat. În cabină, pasagerii pot regla scaunele, climatizarea sau muzica și pot solicita oprirea vehiculului dacă este necesar.

Uber vizează implementarea a peste 20.000 de robotaxiuri în următorii șase ani, atât în SUA, cât și pe piețele internaționale. De asemenea, sistemul de inteligență artificială este proiectat pentru un condus previzibil și confortabil.

Uber colaborează cu autoritățile locale și factorii de decizie pentru a respecta standardele de siguranță și reglementările urbane. Iar primele curse autonome vor debuta într-un oraș important din SUA la sfârșitul anului 2026, disponibile exclusiv prin aplicația Uber. Producția robotaxiurilor va începe în același an, după validarea finală a sistemului.

Robotaxiurile ar putea oferi călătorii mai silențioase și mai constante, reducând totodată emisiile și congestia urbană. Transparanța deciziilor vehiculului poate face deplasarea autonomă mai sigură și mai ușor de înțeles pentru pasageri.

Combinând o platformă de ride-hailing deja existentă, un SUV electric special conceput și un sistem autonom testat pe drumuri publice, Uber face un pas concret spre transportul autonom de masă. Dacă testele continuă să progreseze, cursele fără șofer ar putea deveni o realitate în viața urbană mai devreme decât mulți estimează, concluzionează Kurt Knutsson, expert în tehnologie și jurnalist la Fox News, Fox Business și colaborator al emisiunii FOX & Friends.