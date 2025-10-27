Uber este pe care să inventeze „curierul de date” pentru AI. Șoferii din America, primii testați

Compania de ride sharing a făcut un anunț legat de șoferii din America care ar urma să devină ”curieri de date”. Mai exact. aceștia ar putea să câștige bani fără să livreze ceva sau să conducă pe cineva, doar ajutând AI-ul.

Potrivit informațiilor din spațiul public, șoferii și curierii din SUA vor putea face bani din alte surse decât condus sau livrat. Mai exact, aceștia vor fi plătiți pentru imaginile pe care le furnizează sau ce texte scriu din aplicația Driver. În acest fel, Uber ar urma să devină o platformă de crowdsourcing pentru date.

Practic se va folosi de infrastructura existentă pentru a livra date structurate, clasificate, etichetate. Totul va ajunge desigur la inteligența artificială care va crea noi paradigme și algoritmi. Mai exact, Uber ar urma să devină rivalul unor companii precum Scale AI sau Appen.

Diferența între ea și celelalte companii este că are toată infrastructura să opereze la scară mare. De la șoferi, probabil și clienți, toată lumea poate colecta date instantaneu și le poate urca în sistem. Doar că din anumite puncte de vedere genul acesta de ”job” poate fi dăunător. În sensul în care oamenii care vor lucra în acest sistem, vor presta pe sume mici, protecție reală nu va exista și nici nu vor avea statut de angajat.

Practic sunt doar curieri de date, care plimbă informații din spațiul real în realitatea virtuală. Cui vor folosi exact aceste date și în ce scop, rămâne de văzut. Dar probabil marile companii care au astfel de sisteme vor face la fel. În sensul în care vor încerca să preia date folosindu-se de platformele deja existente.

Și este posibil ca unele date să fie vândute sau urcate direct în diferite programe, spun specialiștii. Una dintre marile probleme este aceea că genul acesta de muncă nu este reglementată.

Și ceea ce la un moment dat poate aduce un venit în plus, poate însemna de fapt crearea unui mamut care va înlocui munca umană, mai spun specialiștii.