ANRE şi ANAF vor colabora pentru monitorizarea pieței energiei. Cât durează cooperarea

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au semnat un protocol de colaborare. Documentul prevede cooperarea și schimbul de informații privind operatorii economici care activează în domeniile energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale și hidrogenului, potrivit comunicatului emis de ANRE.

„Protocolul are ca scop îmbunătăţirea supravegherii şi monitorizării funcţionării pieţelor de energie şi asigurarea respectării, de către operatorii economici, a obligaţiilor din legislaţia naţională (primară şi secundară) şi a normelor Uniunii Europene”, a anunțat ANRE.

Cele două instituții au precizat că vor identifica și soluționa rapid situațiile de nerespectare a legislației din domeniile de competență și că vor sprijini activitățile de investigație și control. De asemenea, au arătat că solicitările de informații trebuie să includă obiectul, scopul, justificarea, termenul și modalitatea de transmitere.

Cooperarea dintre ANRE și ANAF presupune schimbul de informații, documente și date relevante pentru activitatea celor două instituții, cu respectarea confidențialității. De asemenea, protocolul prevede formarea de echipe comune de specialiști, atunci când este necesar, și transmiterea către ANAF a datelor privind autorizațiile și licențele emise de ANRE, pe baza unui model de raportare anexat documentului.

„Acest protocol consolidează predictibilitatea şi transparenţa pe pieţele de energie, printr-un schimb de date structurat şi intervenţii coordonate în zona de investigaţie şi control. Ţinta noastră este o piaţă care funcţionează corect, cu disciplină economică şi încredere pentru toţi actorii”, a afirmat preşedintele ANRE, George-Sergiu Niculescu.

Documentul este valabil doi ani și se prelungește automat pentru perioade succesive, dacă una dintre părți nu anunță încetarea cu cel puțin 30 de zile înainte de termen.

„Cooperarea cu A.N.R.E. ne permite să accelerăm verificările în sectoarele cu impact sistemic, utilizând mai eficient informaţiile operaţionale. Aşteptăm o creştere a conformării voluntare şi o scădere a practicilor neloiale, în beneficiul cetăţenilor, al mediului concurenţial şi al bugetului public”, a afirmat preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica.

Pentru aplicarea protocolului, părțile respectă Codul de procedură fiscală privind secretul fiscal, Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și legislația referitoare la informațiile sensibile din punct de vedere comercial. Datele sunt folosite doar în scopul pentru care au fost solicitate, iar documentele confidențiale sunt marcate corespunzător și tratate ca atare.

În cazul unor incidente de securitate, părțile se notifică imediat, inclusiv către autoritatea de supraveghere, conform prevederilor GDPR.