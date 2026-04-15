Uber își schimbă modelul de afaceri și investește peste 10 miliarde de dolari în robotaxi

Uber a investit peste 10 miliarde de dolari în vehicule autonome și parteneriate strategice, marcând o schimbare majoră de model de business în contextul competiției crescânde din piața robotaxi, potrivit Financial Times.

Mișcarea vine pe fondul presiunii exercitate de companii tehnologice și auto care dezvoltă servicii de transport fără șofer, într-un sector aflat într-o expansiune rapidă la nivel global.

Uber a alocat sume semnificative pentru achiziționarea a mii de vehicule autonome și pentru investiții în companii specializate în această tehnologie.

Această direcție indică o transformare profundă față de modelul tradițional al companiei, bazat pe șoferi independenți care folosesc propriile mașini.

În locul unei structuri „asset-light” (cu active minime), Uber începe să adopte un model mai capital-intensive, în care deține sau controlează direct o parte semnificativă a infrastructurii de transport.

Analiștii citați de publicație consideră că această mutare este esențială pentru a rămâne relevantă într-un sector în care automatizarea ar putea reduce drastic rolul șoferilor umani și, implicit, costurile operaționale pe termen lung.

În ultimul an, Uber și-a intensificat strategia de colaborare, încheind acorduri cu numeroși dezvoltatori de tehnologii autonome. Printre partenerii confirmați se numără compania chineză Baidu și producătorul american de vehicule electrice Rivian.

Uber a anunțat că intenționează să lanseze servicii de robotaxi în cel puțin 15 orașe până în 2026, ceea ce ar reprezenta una dintre cele mai rapide extinderi din industrie.

Această abordare bazată pe parteneriate permite companiei să evite costurile uriașe de dezvoltare internă a tehnologiei autonome, dar implică în același timp o dependență de ecosistemul tehnologic extern.

Intrarea agresivă a Uber în domeniul robotaxi are loc într-un context competitiv dominat de câteva nume majore:

Alphabet, prin divizia Waymo

Tesla, care dezvoltă propriile sisteme de conducere autonomă

Zoox, subsidiară Amazon specializată în vehicule autonome

Waymo, companie aparținând Alphabet, a atras deja investiții de aproximativ 16 miliarde de dolari pentru extinderea serviciilor sale la nivel global.

Serviciile Waymo operează deja comercial în orașe precum Phoenix și San Francisco, oferind curse fără șofer pentru publicul larg.

Tranziția către robotaxi ridică întrebări importante privind viitorul muncii în sectorul transportului. Modelul Uber a fost construit pe baza economiei „gig”, în care milioane de șoferi lucrează ca independenți.

Adoptarea pe scară largă a vehiculelor autonome ar putea reduce nevoia de forță de muncă umană, dar ar putea, în același timp, diminua costurile și crește marjele de profit.

Într-un raport privind mobilitatea viitorului, McKinsey estimează că vehiculele autonome ar putea deveni rentabile în anumite orașe înainte de 2030, în funcție de reglementări și costuri tehnologice.

Investițiile de peste 10 miliarde de dolari realizate de Uber reflectă o repoziționare strategică într-o industrie aflată într-o transformare profundă.

În fața unei concurențe dominate de giganți tehnologici și susținută de progrese rapide în inteligența artificială, compania încearcă să își asigure un loc într-un viitor în care transportul urban ar putea deveni complet autonom.

Rămâne de văzut dacă această schimbare va consolida poziția Uber sau va crește riscurile financiare, într-un sector în care costurile sunt ridicate, iar reglementările rămân în continuă evoluție.