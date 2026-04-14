Uber, încă un proces pentru agresiune sexuală, după despăgubiri de 8,5 milioane de dolari

Uber se confruntă cu un al doilea proces federal privind acuzații de agresiune sexuală, după ce un juriu a acordat 8,5 milioane de dolari într-un caz similar. Miza este majoră pe fondul a mii de procese aflate pe rol, relatează Reuters.

Compania Uber este așteptată să revină în fața instanței federale marți, pentru a răspunde acuzațiilor formulate de o femeie care susține că a fost agresată sexual de un șofer comandat prin aplicație. Procesul are loc în Charlotte, statul Carolina de Nord, și este estimat să dureze aproximativ trei săptămâni.

Este considerat un proces-test menit să ofere indicii despre direcția juridică a unui număr mult mai mare de litigii similare. Uber se confruntă în prezent cu peste 3.300 de procese consolidate la nivel federal, dar și cu peste 500 de cazuri suplimentare în instanțele statului California.

Potrivit documentelor depuse la dosar, reclamanta, a cărei identitate nu este publică, susține că incidentul ar fi avut loc în martie 2019, în orașul Raleigh. Aceasta afirmă că, imediat după ce a ajuns la destinație, în jurul orei 2:00 dimineața, șoferul ar fi atins-o neadecvat și i-ar fi adresat o întrebare cu tentă sexuală.

Potrivit plângerii, șoferul ar fi întrebat dacă poate „să o păstreze pentru el”, moment în care femeia a fugit din vehicul.

Uber nu contestă faptul că incidentul ar fi avut loc, însă precizează în documentele depuse la instanță că situația nu a fost raportată nici companiei, nici autorităților la momentul respectiv, fiind adusă la cunoștință abia odată cu intentarea procesului.

Apărarea Uber se bazează pe argumentul că firma este o platformă tehnologică și nu un transportator clasic, precum o companie de taxi, care ar avea obligații legale directe față de pasageri conform legislației din Carolina de Nord.

În plus, compania anunță că șoferii care folosesc aplicația sunt contractori independenți, nu angajați, și că, din acest motiv, Uber nu poate fi considerată responsabilă pentru acțiunile lor.

Problema statutului juridic al șoferilor a fost intens disputată în ultimii ani, atât în Statele Unite, cât și în alte țări, fără a exista o soluție unitară.

Noul proces are loc la scurt timp după un caz similar, judecat în Arizona, în care un juriu federal a decis în februarie că Uber poate fi trasă la răspundere pentru acțiunile unui șofer.

În acel dosar, o femeie din Oklahoma a susținut că a fost agresată sexual în timpul unei curse în 2023. Juriul a stabilit că șoferul a acționat ca agent al companiei și a acordat despăgubiri compensatorii de 8,5 milioane de dolari. Nu au fost acordate daune punitive, deși avocații reclamantei au solicitat peste 140 de milioane de dolari.

Uber a cerut ulterior anularea verdictului sau organizarea unui nou proces.

Într-un punct de vedere transmis vineri, un purtător de cuvânt al companiei a declarat: „Agresiunea sexuală este o infracțiune îngrozitoare pe care o tratăm cu maximă seriozitate. Rămânem concentrați pe investiții în tehnologie, politici și parteneriate care întăresc siguranța, ajută la prevenirea incidentelor și sprijină victimele”.

Avocații reclamantei din cazul din Carolina de Nord nu au oferit un răspuns la solicitările de comentarii.

În paralel, Uber se confruntă cu sute de procese similare în instanțele statului California. Până în prezent, doar un singur caz a fost judecat acolo. În acel dosar, juriul a constatat că firma nu a implementat suficiente măsuri de siguranță, dar a decis că neglijența nu a fost un factor determinant în producerea prejudiciului reclamat.

Rezultatul acestui nou proces federal ar putea avea implicații importante asupra modului în care vor fi evaluate și soluționate celelalte cazuri aflate pe rol.