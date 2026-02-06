Justitie

Uber, obligată să plătească 8,5 milioane de dolari pentru violul comis de un șofer

Uber, obligată să plătească 8,5 milioane de dolari pentru violul comis de un șoferUber. Sursa foto Arhiva EVZ
Un juriu federal din Statele Unite a decis ca Uber să plătească 8,5 milioane de dolari despăgubiri unei tinere care a acuzat un șofer al platformei că a agresat-o sexual. Este primul verdict pronunțat într-un val de peste 3.000 de procese similare și ar putea stabili un precedent important pentru companie, potrivit Reuters.

Compania Uber, nevoită să plătească despăgubiri

Decizia a fost luată joi la Phoenix, Arizona, în cazul lui Jaylynn Dean, o tânără de 19 ani care susține că a fost violată de un șofer Uber. Juriul a concluzionat că șoferul acționa în calitate de agent al companiei, atribuind Uber responsabilitatea pentru faptele sale. Inițial, avocații reclamantei solicitau despăgubiri de peste 140 de milioane de dolari.

Hotărârea a avut un impact imediat pe piața bursieră: acțiunile Uber au scăzut cu 1,5% după închiderea Wall Street, iar titlurile Lyft — care se confruntă cu procese similare — au pierdut 1,8%.

Reprezentanții Uber au anunțat că vor contesta decizia în instanță. Compania susține că juriul a respins alte acuzații, inclusiv neglijența privind sistemele de siguranță. „Verdictul confirmă eforturile Uber de a proteja pasagerii și investițiile substanțiale făcute pentru siguranță”, a declarat un purtător de cuvânt al firmei.

Avocata lui Jaylynn Dean, Sarah London, a salutat verdictul: „Această hotărâre dă glas miilor de victime care au avut curajul să ceară socoteală companiei Uber.”

judecată

Judecată. Sursa foto: Arhiva EVZ

Șoferul ar fi agresat-o sexual

Cazul datează din 2023, când Jaylynn Dean, din Oklahoma, a depus plângere la o lună după presupusul incident petrecut în Arizona. Conform declarațiilor sale, ea a comandat un Uber pentru a se întoarce de la iubitul ei la hotel, aflându-se sub influența alcoolului. În timpul cursei, șoferul ar fi pus întrebări intime și apoi ar fi oprit mașina pentru a o viola.

Plângerea subliniază că Uber era conștientă de incidente similare comise de șoferii săi, fără a implementa măsuri suficiente de prevenire. În pledoariile finale, avocata Alexandra Walsh a amintit că Uber se promova ca o opțiune sigură pentru femeile care călătoresc singure noaptea. „Ne-au făcut să credem că aceasta era o aplicație sigură, dar realitatea a fost alta”, a spus ea.

Ce spune compania

Uber susține că șoferul nu avea antecedente penale și că efectuase peste 10.000 de curse cu rating aproape perfect. Compania subliniază că șoferii sunt contractori independenți, nu angajați, și că nu poate fi trasă la răspundere pentru fapte care depășesc atribuțiile lor normale.

Compania a mai fost criticată anterior pentru verificările insuficiente ale șoferilor și pentru prioritizarea creșterii rapide în detrimentul siguranței pasagerilor, dar compania afirmă că procedurile sale sunt adecvate și respectă legislația.

