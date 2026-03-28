Victimele lui Epstein descriu întâlniri înfricoșătoare. Detalii greu de suportat din culisele cazului

Mai multe femei care îl acuză pe finanțatorul american Jeffrey Epstein de abuzuri sexuale au vorbit public pentru prima dată despre experiențele lor, în cadrul unui interviu acordat emisiunii BBC Newsnight, după ce identitatea unora dintre ele a fost dezvăluită în mod accidental în documente oficiale publicate de autoritățile americane.

Joanna Harrison se numără printre persoanele ale căror nume au apărut în materialele desecretizate. Ea a declarat că nu și-a dorit niciodată să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat, însă situația a determinat-o să își spună povestea.

„Se ajunge într-un punct în care te simți sufocat și ai nevoie să respiri, iar eu simt că acesta este modul meu de a încerca să respir”, a afirmat Harrison.

Publicarea a milioane de pagini legate de anchetele privind cazul Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA a dus la expunerea identității unor victime, în condițiile în care anumite informații nu au fost anonimizate corespunzător.

Harrison a spus că se temea de această situație și că nu și-a dorit ca dosarele să fie făcute publice.

„Nu este normal să vezi fața agresorului tău în fiecare zi, timp de șase ani, la televizor”, a declarat aceasta.

Ea a povestit că l-a întâlnit pe Epstein în Florida, la vârsta de 18 ani, iar interacțiunea a început sub pretextul unui masaj.

„Totul părea normal. Când a început să se masturbeze, am înghețat complet. Nu cred că am spus două cuvinte în mașină, în drumul spre casă”, a spus Harrison.

Ulterior, ea a relatat că a fost violată de Epstein.

O altă supraviețuitoare, Chauntae Davies, a pus la dispoziția jurnaliștilor imagini din perioada în care a călătorit cu avionul privat al lui Epstein în Africa.

În fotografii apar și Ghislaine Maxwell, actorul Kevin Spacey și fostul președinte american Bill Clinton, aflați într-o deplasare cu scop umanitar.

Davies a descris experiența ca fiind una neobișnuită: „Am descris-o în jurnalul meu de atunci drept cel mai eclectic grup de oameni pe care îl poți aduna... era aproape ca o tabără, pentru că călătoreai în cinci țări diferite în cinci zile.”

Ea a adăugat că atmosfera din timpul zborurilor era relaxată, însă realitatea din culise era diferită: „A fost cu adevărat o experiență unică în viață și, din păcate, a fost umbrită de ceea ce se întâmpla în spatele ușilor închise.”

Davies susține că a fost violată de Epstein pe insula privată a acestuia, după ce fusese angajată ca maseuză.

În paralel, autoritățile din statul New Mexico au reluat o anchetă privind proprietatea lui Epstein, cunoscută sub numele de Zorro Ranch, în urma unor noi informații apărute în documentele oficiale.

Davies a descris acel loc drept unul în care au avut loc numeroase abuzuri:

„Acolo au avut loc majoritatea agresiunilor. Am cele mai întunecate amintiri din Zorro Ranch.”

Ea a spus că atmosfera era apăsătoare: „Avea un sentiment rece, întunecat, neliniștitor.”

Lisa Phillips, o altă supraviețuitoare, a confirmat această percepție: „Îmi amintesc că mă gândeam: «locul acesta este cu adevărat înfiorător», pur și simplu avea acel aer.”

Potrivit mărturiilor, Epstein se lăuda frecvent cu relațiile sale. Davies a declarat că acesta vorbea despre împrumuturi acordate unor persoane cunoscute și despre legături cu figuri publice.

Phillips a relatat și o conversație directă cu Epstein, în care acesta ar fi spus: „Îmi place să am lucruri despre oameni.” Ea a adăugat că, în opinia sa, comportamentul acestuia era alimentat de reacțiile victimelor:

„Cred că îi plăcea că eram înghețate și speriate și nu știam ce să facem.”

În cadrul interviului, mai multe femei au vorbit despre efectele pe termen lung ale abuzurilor. Unele dintre ele l-au cunoscut pe Epstein la vârste fragede, inclusiv la 14 ani.

Wendy Pesante a declarat:

„Când treci prin așa ceva la o vârstă atât de fragedă, îți distorsionează realitatea pentru mult timp. Nu ar trebui să ai mentalitatea unui lucrător sexual la 14 ani.”

Privind fotografii din perioada în care l-au cunoscut pe Epstein, participantele au reflectat asupra schimbărilor produse în viața lor. „Nu mai zâmbesc la fel acum”, a spus Harrison.

Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare din New York, pe 10 august 2019, în timp ce era în arest preventiv pentru acuzații de trafic sexual. Moartea sa a fost clasificată drept sinucidere.

Cu toate acestea, unele dintre supraviețuitoare au declarat că nu cred această concluzie. „Îl cunoșteam, știam ce fel de persoană era”, a spus Phillips.

Harrison a subliniat că, în lipsa unui proces, multe întrebări vor rămâne fără răspuns:

„Am întrebări la care nu voi primi niciodată un răspuns.”