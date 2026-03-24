Erling Haaland a cumpărat cea mai scumpă carte din Norvegia și a donat-o orașului în care a crescut

Starul fotbalului norvegian Erling Haaland a realizat o achiziție neobișnuită în afara terenului de joc. Împreună cu tatăl său, fostul internațional Alf-Inge Haaland, atacantul a cumpărat cea mai scumpă carte din istoria Norvegiei.

Este vorba despre o ediție rară din anul 1594 a lucrării „Saga Regilor”, scrisă de Snorri Sturluson. Volumul a fost achiziționat pentru suma de 1,3 milioane de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 134.000 de dolari, potrivit informațiilor furnizate de agenția DPA.

Achiziția a avut loc în luna decembrie, conform agenției de presă NTB, iar ulterior fotbalistul a luat o decizie care a atras atenția opiniei publice.

Deși a plătit o sumă considerabilă pentru acest volum istoric, Erling Haaland a anunțat că nu intenționează să păstreze cartea pentru uz personal.

Într-un comunicat transmis de municipalitatea din Bryne, orașul în care a crescut, fotbalistul a explicat decizia sa. Cartea a fost donată bibliotecii locale, devenind astfel accesibilă publicului.

Haaland a declarat: „Nu am fost niciodată un mare cititor”.

Donarea cărții nu a fost lipsită de o condiție. Atacantul echipei Manchester City a solicitat ca volumul să fie expus într-un mod care să încurajeze lectura.

Erling Haaland a precizat: „Vreau ca această cartea să fie mereu expusă deschisă, astfel încât oamenii să poată citi despre cei care vin din orașul meu, din Bryne. E mai ușor să dezvolți un interes pentru lectură atunci când te poți recunoaște în oamenii descriși. Îmi trăiesc visul, dar din păcate acesta este rezervat doar câtorva. Am văzut cum cărțile îi ajută pe mulți oameni să viseze și să-ți transforme visele în realitate”.

Municipalitatea din Bryne a anunțat că volumul va fi integrat într-un proiect educațional. Cartea va fi asociată cu un concurs de lectură organizat în școlile din zonă în anul școlar următor.

Inițiativa urmărește să stimuleze interesul pentru lectură în rândul elevilor. În același timp, autoritățile locale încearcă să valorifice simbolic această donație.

Premiul oferit în cadrul concursului va consta într-o vizită la stadionul Ullevaal Stadium din Oslo. Elevii câștigători vor avea ocazia să participe la un meci al echipei naționale a Norvegiei, la care va evolua și Erling Haaland.