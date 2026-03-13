Lionel Messi și Erling Haaland, colegi de echipă la Barcelona. Planuri ambițioase pentru Victor Font

Alegerile pentru conducerea clubului FC Barcelona au intrat în faza finală, iar competiția pentru funcția de președinte se dă între Joan Laporta și Victor Font. În această perioadă de campanie, Font încearcă să convingă membrii clubului cu proiecte ambițioase pentru viitorul echipei, printre care se numără și posibile transferuri de mare impact, potrivit Cadena SER.

Victor Font, care la alegerile precedente a obținut aproximativ 30% din voturi, afirmă că unul dintre obiectivele sale este ca Barcelona să îl aducă în viitor pe atacantul Erling Haaland. Candidatul explică însă că o astfel de mutare nu ar putea avea loc imediat, ci într-o etapă ulterioară.

”Privim dincolo de Barcelona pe termen scurt. Vorbim despre unul dintre cei mai buni atacanți din lume. Pe termen scurt nu poate fi adus, dar aceste contracte de 10 ani sunt greu de dus până la capăt.

Erling iubește Spania. Știu că și Real Madrid îl dorește. Lucrăm pentru a ne asigura că va ajunge la noi și căutăm să devenim prima lui opțiune pentru viitor. Sunt convins că vom reuși asta.

Cei de la Manchester City nu vor să îl vândă pe Haaland, dar știu și ei că va fi greu să îl păstreze pe termen mediu spre lung. Madridul nu va reuși să-l aducă pe Haaland, dar noi îl vom transfera”, a declarat Victor Font.

Victor Font spune că își dorește ca Lionel Messi să revină la Barcelona, însă consideră că acest lucru ar fi dificil dacă Joan Laporta ar câștiga alegerile, din cauza relației tensionate dintre cei doi.

Candidatul afirmă că planul său presupune ca Messi să se întoarcă pentru o perioadă scurtă ca jucător, după care să rămână implicat în structura de conducere a clubului.

”Leo și-a asumat deja o poziție, nu va exista nicio reconciliere cu Laporta. Am vorbit cu persoanele potrivite pentru a-mi duce la îndeplinire proiectul, astfel încât Messi să se poată întoarce cât mai curând posibil.

Leo ar trebui să fie președinte de onoare al clubului, realizând o legătură între brandul Messi și cel al Barcelonei. Există și posibilitatea unui 'ultim dans' de șase luni. Deși, din câte știu, el are îndoieli cu privire la acest 'ultim dans'!”, a spus Victor Font.

Votul pentru desemnarea noului președinte al clubului FC Barcelona este programat pentru duminică, 15 martie. Mandatul celui care va câștiga alegerile va fi de cinci ani.

Înaintea campaniei, candidații au trebuit să strângă semnături de susținere din partea membrilor clubului. Joan Laporta a adunat peste 7.000 de semnături, în timp ce Victor Font a obținut aproximativ 4.400, un detaliu care ar putea sugera raportul de forțe înaintea votului.