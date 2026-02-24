Istoria Campionatului Mondial - 2010. Spania și-a impus Tiki Taka în zgomot obsedant de vuvuzele

Marea premieră a Campionatului Mondial din 2010 a fost legată de locul de organizare: Africa de Sud. Turneul a ajuns pentru prima dată pe „Continentul Negru”, într-una dintre cele mai bogate țări, dar marcată de inechități sociale.

Sud-africanii au investit sume colosale în infrastructură și au stârnit mari nemulțumiri în rândul populației. Multe stadioane nu au mai avut utilitate practică după turneul final. La start s-au aliniat tot 32 de naționale. Încă o dată, România a rămas pe din afară. „Tricolorii” au încheiat rușinos, pe locul al 5-lea într-o grupă cu Serbia, Franța, Austria, Lituania și Insulele Feroe.

Întreg turneul a fost însoțit de zgomotul infernal al vuvuzelelor. O găselniță fonică greu de îndurat de telespectatori. O altă mare premieră a fost reprezentată de naționala Spaniei. Aflați la apogeu fotbalistic, ibericii au pus mâna pe titlul mondial. După ce cu doi ani înainte deveniseră campioni europeni. În 2012, Spania avea că mai câștige un European, pefromanță fără precedent.

Stilul Tiki Taka, preluat de națională de la FC Barcelona, nu a fost unul orbitor în Africa de Sud, dar a produs titlul mondial. Spaniolii au debutat cu o înfrângere în fața Elveției, scor 0-1. Pentru prima dată în istorie, o echipă care pierde primul meci la un World Cup reușește să obțină victoria finală.

Trupa pregătită de Vicente del Bosque s-a impus în fața Hondurasului, scor 2-0, a trecut de Chile cu 2-1, a eliminat în „optimi” Portugalia, scor 1-0. Tot cu același scor a ajuns Spania în finală, după ce câștigat „sfertul” cu Paraguay și semifinala cu Germania. În finala cu Olanda, atunci când la 0-0 părea că meciul se va decide la loviturile de departajare, Andres Iniesta a făcut diferența în minutul 116.

A fost a treia finală pierdută de batavi după cele din 1974 și 1978.

Turneul a fost unul de coșmar pentru Italia, care a terminat ultima într-o grupă cu Paraguay, Slovacia și Noua Zeelandă. Aceeași contraperformanță a înregistrat și Franța, într-o grupă cu Uruguay, Mexic și Africa de Sud.