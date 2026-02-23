Gropile au pus stăpânire pe Chișinău. 15 echipe ies în teren pentru reparații. Video

Republica Moldova. Municipiul Chișinău se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade pentru infrastructura rutieră din ultimii ani, după ce ninsorile abundente și înghețurile din februarie au transformat mai multe artere în adevărate trasee cu obstacole. În acest context, Primăria Chișinău anunță declanșarea unor intervenții masive pentru repararea drumurilor deteriorate, începând chiar din această săptămână.

Potrivit autorităților municipale, cele mai grave probleme sunt înregistrate pe șoseaua Muncești, strada Gheorghe Asachi, șoseaua Hâncești și bulevardul Dacia, în direcția Aeroportului. În unele cazuri, susțin responsabilii, degradarea accelerată ar fi fost cauzată și de execuții defectuoase din trecut, unde stratul de asfalt ar fi fost aplicat direct pe pământ sau moloz, fără o fundație corespunzătoare.

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 23 februarie că echipele sunt pregătite să intervină pe scară largă.

„Rog să fim cu toții mai înțelegători, mai atenți. Serviciile municipale vor începe intervenția masivă pe drumurile deteriorate. Pe parcursul săptămânilor trecute am discutat, am avut întrevederi cu specialiștii, cu inginerii, cu responsabilii și am stabilit planuri concrete de intervenție pentru perioada imediat următoare”, a afirmat edilul.

Acesta a subliniat că situații similare nu sunt întâlnite doar în capitală, menționând că degradări ale carosabilului se regăsesc și pe numeroase drumuri din țară, dar și în statele vecine, inclusiv România și Bulgaria.

„Începând cu săptămâna curentă, dacă ne vor permite condițiile climatice, vom interveni masiv în toate sectoarele capitalei”, a precizat Ceban.

Specialiștii vor începe lucrările de plombare pe arterele principale, considerate prioritare din punct de vedere al traficului, urmând ca ulterior să intervină și pe străzile secundare și adiacente.

Pentru a evita blocajele majore și pentru a oferi mai multă transparență, municipalitatea promite că va publica zilnic orarul intervențiilor. Astfel, locuitorii din Chișinău vor putea afla din timp unde se lucrează și vor putea anticipa eventualele restricții de trafic.

Autoritățile susțin că această măsură va permite și o monitorizare mai atentă a modului în care sunt realizate reparațiile, în contextul în care calitatea lucrărilor publice a fost frecvent pusă sub semnul întrebării.

Într-o primă etapă, 15 echipe vor interveni pentru astuparea gropilor cu asfalt rece, o soluție provizorie aplicată în sezonul rece. Reparațiile capitale, cu asfalt fierbinte și refacerea completă a stratului de uzură, vor putea fi realizate doar după stabilizarea condițiilor meteo.

Starea drumurilor a generat un val de reacții în rândul șoferilor, care reclamă apariția unor „cratere” chiar și pe artere renovate recent. Mulți conducători auto afirmă că infrastructura s-a degradat rapid, „topindu-se” odată cu zăpada, și acuză lipsa durabilității lucrărilor executate în ultimii ani.

Până în prezent, potrivit municipalității, nu au fost înregistrate solicitări oficiale de despăgubire din partea șoferilor ale căror autoturisme ar fi fost avariate din cauza gropilor. Totuși, autoritățile nu exclud ca astfel de cereri să apară în perioada următoare, pe fondul amplificării nemulțumirilor.