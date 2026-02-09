Trafic dificil în Chișinău. Gropi și ambuteiaje, autoritățile promit lucrări de reparație imediat ce vremea permite

Republica Moldova. După ninsorile și temperaturile scăzute din ultimele săptămâni, multe străzi din Chișinău s-au transformat într-un adevărat labirint de gropi, iar conducătorii auto sunt nevoiți să reducă drastic viteza pentru a evita accidentele sau deteriorarea mașinilor.

Strada Muncești, cea mai lungă arteră a capitalei, cu aproape 13 kilometri, este acum plină de porțiuni dificile, unde gropile sunt atât de multe încât nu pot fi ocolite. Șoferii circulă adesea cu 10–20 km/h, uneori chiar pe o singură bandă, ceea ce provoacă ambuteiaje și nemulțumirea populației.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat în cadrul unei ședințe operative că toate porțiunile de drum afectate sunt cunoscute și au fost evaluate.

„Autoritățile municipale vor interveni pe toate adresele unde au apărut gropi imediat ce condițiile meteo vor permite”, a spus edilul, subliniind că lucrările vor începe cu asfalt rece, urmând ca ulterior să fie realizate reparații de durată.

Primarul a mai atras atenția asupra manipulărilor publice pe această temă, precizând că administrația cunoaște fiecare locație afectată, inclusiv drumurile recent reparate.

Reprezentanții Regiei EXDRUPO, întreprinderea responsabilă de gestionarea drumurilor municipale, afirmă că au intervenit deja pe cele mai periculoase sectoare ale străzii Muncești, însă lucrările sunt provizorii, deoarece condițiile meteo nu permit reparații de durată. Autoritățile promit că șoseaua va fi reparată capital în acest an, lucrările fiind inițiate anterior, dar amânate din cauza vremii nefavorabile.

În paralel, echipele Administrației Naționale a Drumurilor (AND) continuă plombările cu mixtură asfaltică preparată la rece pe sectoarele afectate ale rețelei naționale, pentru a menține starea de viabilitate a drumurilor și pentru a asigura circulația în condiții optime. În perioada recentă, Serviciul Operativ AND a gestionat 3 apeluri de la cetățeni și unul din partea Inspectoratului Național de Securitate Publică, intervenind prompt pentru remedierea problemelor semnalate.

Autoritățile reamintesc participanților la trafic să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență sporită, în special în zonele unde sunt semnalate degradări. Totodată, cetățenii pot semnala orice degradări sau situații de risc pentru intervenții prompte, apelând Serviciul Operativ la numerele: (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117.