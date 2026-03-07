Bacșiș neașteptat pentru un șofer Uber din București după o cursă de 40 de minute

Un șofer care activează pe platforma de ridesharing Uber în București a povestit pe rețelele sociale o experiență neobișnuită avută în timpul unei curse.

Bărbatul a relatat că, după o cursă de aproximativ 40 de minute, pentru care aplicația indica un tarif de doar 13 lei, clienții au decis să îi ofere un bacșiș considerabil. În final, suma primită pentru acea deplasare a ajuns la 63 de lei.

Povestea a fost publicată pe o pagină de Facebook, unde șoferul a descris modul în care turiștii care au apelat la serviciul de ridesharing au reacționat atunci când au văzut prețul cursei.

Potrivit relatării făcute de șofer, cursa a început în centrul Bucureștiului și s-a încheiat aproape de ieșirea din oraș. Deși durata deplasării a fost de aproximativ 40 de minute, aplicația indica un cost de doar 13 lei pentru client.

Șoferul a explicat că pasagerii au fost surprinși de suma afișată pe telefonul lor și au dorit să confirme dacă aceasta este corectă.

„M-au întrebat clienții dacă este ok prețul pe care îl afișează pe telefonul lor, adică 13 lei. Eu le-am răspuns că așa sunt prețurile pe minunata aplicație”, a povestit bărbatul în postarea publicată online.

Cursa a continuat în mod normal, însă pasagerii au rămas surprinși de tariful perceput pentru o deplasare atât de lungă.

La finalul drumului, clienții au decis să îi ofere șoferului un bacșiș. Potrivit relatării acestuia, pasagerii nu erau cetățeni români și au considerat că prețul cursei este prea mic pentru durata deplasării.

Șoferul a redat și reacția lor din momentul discuției:

„Nu mi se pare normal ca pe o cursă de 40 de minute să primiți doar 13 lei, e foarte puțin.”

După această observație, turiștii i-au oferit șoferului o bancnotă de 50 de lei, pe lângă suma plătită prin aplicație. Astfel, pentru acea cursă bărbatul a încasat în total 63 de lei.

În mesajul publicat pe Facebook, șoferul a descris situația într-o notă personală: „Iar la final mi-au întins o bancnotă de 50 lei. Menționez că nu erau români.”

Șoferii care lucrează pe platforme de ridesharing precum Uber efectuează zilnic numeroase curse, iar veniturile pot varia în funcție de distanță, cerere și tarifele stabilite de aplicație. În multe cazuri, utilizatorii beneficiază de reduceri sau promoții, ceea ce poate duce la scăderea valorii unei curse.

Din acest motiv, unii șoferi aleg să accepte curse mai scurte sau cu tarife reduse, în timp ce alții preferă să aștepte solicitări care implică distanțe mai mari și câștiguri mai ridicate.

În anumite situații, șoferii primesc bacșișuri din partea clienților, însă acestea nu sunt frecvente sau au valori mici. Cazul relatat de șoferul din București a atras atenția pe rețelele sociale tocmai datorită diferenței dintre tariful inițial al cursei și suma oferită la final.

Postarea șoferului a fost distribuită de mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale, iar experiența relatată a generat numeroase reacții în mediul online.

Utilizatorii au comentat atât situația tarifelor afișate în aplicații, cât și gestul turiștilor care au decis să ofere un bacșiș consistent.

Relatarea șoferului evidențiază modul în care experiențele din transportul prin ridesharing pot varia de la o cursă la alta, iar interacțiunile dintre șoferi și pasageri pot duce uneori la situații neașteptate.