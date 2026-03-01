Cât câștigă un șofer Uber în 2026. Taxe, bacșiș și venituri reale

Meseria de șofer Uber a devenit extrem de atractivă, mai ales pentru tineri, datorită flexibilității și posibilității de a-și organiza singuri programul. Percepția că acest job aduce câștiguri substanțiale nu este greșită, însă venitul real depinde direct de numărul de ore petrecute în trafic și de zonele în care se efectuează cursele. Conform anunțurilor publicate pe platforme precum OLX, un șofer Uber poate ajunge să câștige peste 6.000 de lei lunar, însă acest lucru presupune activitate constantă și disponibilitate ridicată. Andrei, un șofer din Capitală, ne-a dezvăluit că lucrează două-trei ore pe zi și ajunge la un câștig de aproape 1.400 de lei pe lună.

Din suma totală, șoferii de Uber trebuie să plătească taxe și impozite. Cei care vor să închirieze mașini și să lucreze pentru o firmă parteneră Uber și Bolt trebuie să știe că tarifele încep de la 550 de lei pe săptămână. Potrivit unui anunț publicat de pe internet, în această sumă sunt incluse toate reviziile, mentenanța și întreținerea vehiculului.

Totodată, firma menționează că se ocupă de taxele aferente veniturilor realizate prin aplicație, eliminând eventualele surprize financiare.

Sistemul de plată implementat în cazul Uber este exclusiv electronic, iar bacșișul nu este încurajat de companie. Plata se realizează automat prin aplicație, fără implicarea șoferului sau a pasagerului în tranzacții suplimentare.

La finalul anului trecut, managerul Uber România a explicat la Digi24 cât la sută din valoarea unei curse ajunge la șofer.

„Depinde de orele petrecute în aplicație. Un șofer care lucrează două-trei ore pe zi în medie poate face în jur 1000-1500 de lei pe lună. Plătește undeva la 260 de lei în taxe și impozite. Avem câteva mii de șoferi. Taxele și impozitele pe care le plătesc șoferii parteneri nu sunt de ignorat, vorbim de câteva milioane de lei la bugetele locale. 80% din valoarea unei curse ajunge la șofer”, spunea Nicoleta Schroeder.

Pentru a deveni șofer Uber în România, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să dețină carnet de conducere valabil, cazier auto și judiciar curat, mașină nu mai veche de 15 ani cu asigurare obligatorie, cont bancar și entitate juridică.

„După ce documentele sunt aprobate, șoferii participă la traininguri în care sunt învățați cum să folosească aplicația, să gestioneze comenzile și să respecte regulile de siguranță.

Popularitatea serviciilor Uber este în creștere. În București, Cluj, Timișoara și Brașov, peste 300.000 de persoane folosesc aplicația.