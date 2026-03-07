Lewis Hamilton, nemulțumit de sezonul F1 2025

Pilotul Lewis Hamilton, cu șapte titluri mondiale în Formula 1, și-a exprimat dezamăgirea față de evoluția sa și a echipei în sezonul recent încheiat. Pilotul britanic a subliniat că rezultatele nu reflectă nici pe departe eforturile depuse pe circuit și că așteptările sale și ale fanilor au rămas neîmplinite. Din acest motiv, vine cu schimbări majore înainte de noul sezon F1, informează Express.

Ferrari pornește cu optimism în noul sezon de Formula 1, iar Lewis Hamilton are planuri îndrăznețe pentru următoarele etape. Pilotul britanic, în vârstă de 41 de ani, își dorește ca monopostul să fie suficient de competitiv pentru a-i permite să lupte pentru titlu, în ciuda unui sezon 2025 marcat de dificultăți și rezultate sub așteptări.

Hamilton a recunoscut că în acele momente „a pierdut din vedere cine era”, dar a subliniat că acea versiune a sa a dispărut: „Nu veți mai vedea acea persoană.”

Pe fondul unui start de sezon promițător și al unui presezon încurajator, Ferrari își propune să obțină primul titlu mondial după mai bine de un deceniu. „Ținta noastră este să câștigăm. Toată lumea din echipă lucrează pentru asta. Trebuie să profităm de fiecare șansă și să ne menținem competitivi în topul clasamentului, încă din primele curse,” a declarat Hamilton.

Britanicul a recunoscut că rivalii rămân puternici: „Mercedes pare deosebit de rapidă și nu sunt sigur că am văzut Red Bull la adevărata lor capacitate, așa că sezonul promite să fie foarte interesant. În ciuda acestui fapt, am un grup excepțional de oameni în spatele meu, concentrați pe performanță și pe valorificarea fiecărui weekend de curse”.

Dificultățile din sezonul trecut au stârnit întrebări despre forma actuală a lui Lewis Hamilton. Campionul recunoaște însă că pregătirea intensă din această iarnă îl face mai încrezător ca niciodată și promite să lase răspunsurile pe pistă.

„Nu am muncit niciodată mai mult între sezoane decât acum. Pauza a fost extrem de benefică, m-am concentrat pe oamenii din jurul meu și pe mediul în care mă aflam”, a declarat pilotul.

Hamilton a subliniat importanța atitudinii mentale pozitive: „Nu e prima mea experiență de acest fel. Este despre a ști cum să schimbi lucrurile, iar asta nu e ușor de fiecare dată. Iarna aceasta am pus accent pe antrenamente, începând chiar de Crăciun”. Pilotul a vorbit și despre redescoperirea încrederii în sine:

„Știu că muncesc mai mult decât oricine altcineva și că pot să cred în mine. Am pierdut pentru scurt timp legătura cu cine sunt cu adevărat, dar acum am regăsit acea persoană.”

Pe plan profesional, Hamilton se declară optimist: „Am revenit cu o stare mentală pozitivă și mă simt excelent. Antrenamentele au fost fantastice, motorul și colaborarea cu echipa au mers excelent. Interacțiunea și modul de lucru al echipei sunt mult mai fluide decât anul trecut.”

Deși pare că se apropie de finalul carierei sale în Formula 1, Lewis Hamilton sugerează că ar putea continua pe circuitele internaționale mulți ani de acum înainte, motivat de un vis neîmplinit: să concureze într-un Mare Premiu în Africa. „Nu vreau să mă retrag fără să am ocazia să concurez acolo”, a declarat britanicul.

Organizatorii F1 împărtășesc dorința de a reveni pe continentul african după mai bine de trei decenii, însă proiectele din Rwanda și Africa de Sud au rămas, deocamdată, în impas. Conducerea F1 vrea siguranță la un astfel de eveniment african și că poate fi sustenabil pe termen lung, iar până acum niciuna dintre propuneri nu a atins acest obiectiv. Astfel, perspectivele pentru o cursă în Africa în următorii cinci ani rămân foarte limitate.

Hamilton a mai spus cu privire la acest cis: „Mă gândesc, la naiba, s-ar putea să nu mai am timp. Așa că voi rămâne aici până se va întâmpla, pentru că ar fi incredibil, având în vedere că sunt pe jumătate african”.

Lewis Hamilton este unul dintre cei mai de succes piloți din istoria Formula 1, egalând recordul de șapte titluri mondiale deținut de Michael Schumacher. De-a lungul carierei sale, britanicul a dominat mai multe epoci ale competiției, reușind să câștige campionate atât cu McLaren, cât și cu Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

În sezonul 2008, pilotul britanic de la McLaren a intrat în istorie după una dintre cele mai dramatice finale de campionat. Titlul s-a decis în ultima cursă, pe circuitul de la Interlagos, când Hamilton a depășit pe ultimul viraj mașina lui Timo Glock și a terminat pe locul cinci – suficient pentru a deveni campion mondial cu un punct avans. Astfel, britanicul a devenit unul dintre cei mai tineri campioni din istoria competiției și primul pilot de culoare care câștigă titlul suprem în Formula 1.

În 2014, începutul dominației Mercedes, după transferul la Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Hamilton a intrat într-o nouă etapă a carierei. Sezonul 2014 a coincis cu schimbări majore de regulament tehnic, iar Mercedes a devenit forța dominantă din competiție. Hamilton a câștigat titlul după o luptă intensă cu coechipierul său, Nico Rosberg, demonstrând constanță și viteză pe tot parcursul anului.

Un an mai târziu, Hamilton și-a apărat titlul mondial, consolidând dominația Mercedes. Pilotul britanic a obținut numeroase victorii și pole-position-uri, reușind să se impună din nou în fața lui Rosberg. Al treilea său titlu mondial a confirmat statutul de lider al noii generații de piloți din Formula 1.

După ce în 2016 a pierdut titlul în fața lui Rosberg, Hamilton a revenit puternic în 2017. Într-un sezon în care Ferrari, cu Sebastian Vettel, a fost un rival serios, britanicul a câștigat constant și a reușit să își asigure al patrulea titlu mondial înainte de finalul campionatului.

În 2018, Hamilton a continuat forma excelentă și a dominat sezonul. Cu numeroase victorii și pole-position-uri, britanicul a câștigat al cincilea titlu mondial, egalând performanța legendarului pilot Juan Manuel Fangio în clasamentul all-time al campionilor.

Sezonul 2019 a fost unul dintre cele mai autoritare pentru Hamilton. Cu o serie impresionantă de victorii și podiumuri, pilotul Mercedes a obținut al șaselea titlu mondial, devenind al doilea cel mai titrat pilot din istorie și apropiindu-se de recordul lui Schumacher.

În 2020, într-un sezon marcat de schimbări majore și de un calendar modificat, Hamilton a dominat din nou competiția. Cu multiple victorii și performanțe constante, britanicul a cucerit al șaptelea titlu mondial, egalând recordul istoric al lui Michael Schumacher pentru cele mai multe campionate câștigate în Formula 1.

Datorită acestor performanțe, Lewis Hamilton este considerat unul dintre cei mai mari piloți din istoria motorsportului, fiind lider sau aproape de lider în numeroase statistici ale competiției, inclusiv la victorii, pole-position-uri și podiumuri.