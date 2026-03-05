Sezonul 2026 de Formula 1 începe cu Marele Premiu al Australiei, pe 8 martie. Ce noutăți include calendarul complet

Sezonul 2026 de Formula 1 debutează pe 8 martie la Melbourne. Calendarul cu 24 de curse include noutăți precum butonul „boost” și curse sprint în șase weekenduri, relatează formula1.com.

Sezonul 2026 de Formula 1 va începe pe 8 martie cu Marele Premiu al Australiei, desfășurat la Melbourne. Campionul mondial en-titre, Lando Norris, pilot britanic, începe apărarea titlului obținut după un final dramatic în fața lui Oscar Piastri și Max Verstappen.

Cursa de la Melbourne marchează startul unui calendar extins, care cuprinde 24 de weekenduri de întreceri până pe 6 decembrie. “Marele circ” se încheie în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi.

Noul sezon aduce două elemente importante. În primul rând, șase weekenduri de curse vor avea și o cursă sprint de 100 km, desfășurată cu o zi înaintea cursei principale. Acestea vor avea loc în Shanghai, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort și Marina Bay.

În al doilea rând, echipele și piloții vor avea la dispoziție o noutate tehnică, butonul „boost”. Această funcție permite folosirea puterii electrice maxime a motoarelor hibride, echivalentă cu 350 kW, pentru depășiri rapide pe circuit. Strategia va deveni astfel mai complexă, iar manevrele de overtaking vor fi mai spectaculoase.

Sezonul va începe în Australia, cu calificările pe 7 martie la ora 7:00 și cursa pe 8 martie la ora 8:00. Următoarea oprire va fi în China, la Shanghai, unde, pe lângă cursa principală, va avea loc și o cursă sprint între 13 și 15 martie.

Printre celelalte etape se numără Japonia la Suzuka, Bahrain la Sakhir, Arabia Saudită la Jeddah, Miami, Canada la Montreal și Monaco. În Europa, piloții vor concura la Barcelona, Spielberg, Silverstone, Spa-Francorchamps, Budapesta, Zandvoort, Monza și Madrid. Sezonul continuă cu etapele din Baku, Singapore, Austin, Mexico City, Sao Paulo, Las Vegas, Losail și Abu Dhabi, care va încheia sezonul pe 6 decembrie.

Fiecare Mare Premiu al Formulei 1 are program stabilit de calificări și curse, cu ore adaptate fusului orar local. Weekendurile cu curse sprint includ calificări speciale pentru sprint și manșe de 100 km, care adaugă un plus de strategie pentru piloți și echipe.

Cursa principală rămâne însă punctul central al fiecărui weekend, cu starturi programate în funcție de locație, de la Melbourne la Abu Dhabi.