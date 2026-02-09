Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund. Au mers împreună la Super Bowl

Lewis Hamilton și Kim Kardashian au apărut împreună duminică seară la Super Bowl, desfășurat la Levi’s Stadium din Santa Clara, California, sugerând că relația lor a trecut dincolo de simpla prietenie, informează The Sun.

Mai exact, Lewis Hamilton și Kim Kardashian au fost surprinși împreună la Super Bowl LX, într-o lojă privată, alimentând intens zvonurile că formează un cuplu.

Hamilton, campion mondial la Formula 1, și Kardashian, personalitate media și fondatoarea unui brand de mare succes, au fost surprinși zâmbind și discutând în timp ce urmăreau meciul dintre New England Patriots și Seattle Seahawks.

Apariția lor, transmisă pe canale de televiziune americane și viralizată pe rețelele sociale, a fost interpretată drept cea mai clară confirmare publică a unei posibile relații de cuplu.

Această apariție vine la scurt timp după ce au fost văzuți împreună într-o escapadă romantică la Paris și într-un weekend discret la Estelle Manor în Cotswolds, Marea Britanie.

Kim Kardashian a purtat o haină de blană neagră, ochelari mari de soare și un colier masiv cu diamante, în timp ce Lewis Hamilton a ale o ținută complet neagră. Este prima apariție publică împreună a celor doi de când au apărut informații cu privire la relația lor.

Kim Kardashian & Lewis Hamilton at the #SuperBowl together 🔥👀 pic.twitter.com/1VUcTpYCE3 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2026

Deși este una dintre cele mai emblematice figuri ale sportului britanic, multiplul campion de Formula 1 are o legătură solidă cu NFL-ul prin investiția sa în echipa Denver Broncos.

Pilotul a fost la un pas să-și vadă echipa favorită ajungând în Super Bowl, însă Broncos au ratat calificarea după înfrângerea suferită în fața celor de la New England Patriots, în finala Conferinței AFC.

Prezența lui Hamilton la marele eveniment nu a trecut neobservată, mai ales în contextul apariției alături de Kim Kardashian. Potrivit martorilor, numeroși angajați ai arenei încercau să surprindă o privire asupra celor doi. La un moment dat, sportivul a traversat un coridor, iar la scurt timp a fost urmat de vedeta americană.

Sursele descriu o dinamică apropiată între cei doi, Hamilton fiind atent și vizibil concentrat asupra lui Kardashian, în timp ce se aflau într-un grup numeros, salutându-i și îmbrățișându-i pe cei din jur. Atmosfera a fost una relaxată și familiară, marcată de gesturi de apropiere.

Ulterior, grupului li s-a alăturat Michael Rubin, CEO-ul Fanatics, iar după pauza meciului, toți s-au retras în zona VIP, alimentând și mai mult speculațiile legate de relația dintre cei doi.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian at Super Bowl LX 🤩 pic.twitter.com/M1IhYl3dyY — ESPN F1 (@ESPNF1) February 9, 2026

Atât Kim Kardashian, cât și Lewis Hamilton au fost, de-a lungul timpului, figuri centrale ale presei mondene, fiecare având relații intens mediatizate.

Pilotul britanic a avut una dintre cele mai longevive relații cu Nicole Scherzinger, fosta solistă a trupei Pussycat Dolls, legătura lor întinzându-se pe parcursul a aproape opt ani, între 2007 și 2015. Ulterior, numele lui Hamilton a fost asociat cu mai multe vedete internaționale, printre care Gigi Hadid, Rita Ora și modelul Barbara Palvin.

De cealaltă parte, Kim Kardashian a fost căsătorită cu rapperul Kanye West, alături de care are patru copii: North, în vârstă de 12 ani, Saint, 10 ani, Chicago, opt ani, și Psalm, șase ani. După divorțul finalizat în 2022, vedeta de reality show a avut o relație cu actorul și comediantul Pete Davidson și a fost, ulterior, asociată cu sportivul Odell Beckham Jr.

Recent, Kardashian a vorbit deschis despre viața sa sentimentală într-un episod al podcastului Khloé In Wonder Land, realizat de sora sa, Khloé Kardashian. Ea a explicat ce caută la un viitor partener, punând accent pe echilibru și maturitate emoțională.

„Pentru mine contează foarte mult morala și valorile. Vreau pe cineva calm, de încredere, care își asumă responsabilitatea. Asta este esențial”, a declarat Kim.

Tot atunci, vedeta a mărturisit că, în ultimul an, nu a avut nicio relație ascunsă, alegând să se concentreze aproape exclusiv pe familie. Ea a subliniat că rolul de mamă îi ocupă cea mai mare parte a timpului și a energiei, de la rutina zilnică până la momentele de seară petrecute alături de copii.

„Copiii mei au nevoie de mine. Îi culc, îi trezesc, îi duc la școală, îi pregătesc în fiecare dimineață. Dorm cu mine. Nu a fost loc pentru altceva și sunt împăcată cu asta”, a explicat Kardashian.

Aceasta a mai adăugat că a privit această perioadă ca pe una de reconectare personală, preferând să se concentreze pe dezvoltarea proprie înainte de a se redeschide către o nouă relație, iar acum se pare că și-a găsit partenerul mult visat.