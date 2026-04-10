Acordul dintre Kim Kardashian și Ray J ar putea deveni public. Instanța din California a respins cererea de confidențialitate

Un judecător al Curții Superioare din California a respins solicitarea formulată de Kim Kardashian privind sigilarea documentelor legate de acordul încheiat cu Ray J, potrivit unor documente judiciare. Decizia, pronunțată pe 30 martie, ar putea duce la dezvăluirea unor detalii despre înțelegerea estimată la șase milioane de dolari. Cazul este analizat în contextul unui proces mai amplu deschis între părți în 2025, potrivit Fox News.

Judecătorul Steven A. Ellis a analizat cererea prin care Kardashian și Kris Jenner au încercat să mențină confidențial acordul încheiat în 2023. Instanța a decis că nu există motive suficiente pentru a păstra documentele sub sigiliu.

„Faptul că Kim Kardashian a fost implicată într-un scandal pornografic ar trebui să fie sigilat: așa cum recunosc părțile, acea înregistrare a fost deja subiectul unei dezvăluiri publice”, a declarat judecătorul Steven A. Ellis în documente. „Problema este dacă acordul de înțelegere încheiat de părți în 2023 (și documentele care descriu anumite clauze ale acelui acord) ar trebui să fie plasate sau menținute sub sigiliu. În legătură cu aceste cereri, reclamanții [Kardashian și Kris Jenner] nu au prezentat nicio dovadă admisibilă că dezvăluirea acordului și a termenilor acestuia le-ar provoca vreun prejudiciu”, a continuat el.

De asemenea, judecătorul a respins argumentele privind protejarea vieții private și a intereselor comerciale. Totuși, instanța a aprobat redactarea informațiilor legate de contul bancar al lui Kardashian, cu excepția ultimelor patru cifre.

Decizia are la bază o plângere depusă în 2025. La 1 octombrie 2025, Kim Kardashian și Kris Jenner au deschis o acțiune împotriva lui Ray J, invocând defăimarea și prezentarea într-o lumină falsă. Potrivit acestora, Ray J ar fi făcut declarații publice despre ele care au fost „false, defăimătoare și le-au prezentat într-o lumină falsă” în două ocazii separate.

În aceeași zi, Ray J a depus o contra-plângere pentru „încălcarea contractului și solicitare de constatare”. Acesta susține că Kardashian a încălcat acordul după ce a vorbit despre caseta sexuală în două episoade din sezonul 3 al emisiunii „The Kardashians”.

Cererea de sigilare a documentelor a fost depusă de Kardashian și Jenner pe 15 decembrie 2025.

Chris Melcher, avocat specializat în dreptul vedetelor, a declarat că decizia instanței era de așteptat.

„Nu există niciun temei pentru a sigila altceva în afară de acele informații privind contul bancar unde urmau să fie transferați acești 6 milioane de dolari”, a declarat el pentru Fox News Digital „Problema este că, în consecință, acest lucru îi permite acum lui Ray J să afișeze aceste informații pe care au convenit să le păstreze confidențiale și să exploateze în continuare relația sa anterioară cu Kim.”

Gerard Filitti, consilier senior la The Lawfare Project, a vorbit despre implicațiile strategice ale cazului.

„Procesul intentat împotriva lui Ray J poate fi văzut ca o greșeală strategică a echipei Kardashian-Jenner”, a declarat acesta. „Au inițiat o acțiune care a readus în discuție un subiect deja încheiat, i-au oferit lui Ray J oportunitatea de a aduce un acord confidențial în instanță, nu au reușit să demonstreze de ce acesta ar trebui să rămână confidențial și acum trebuie să se apere de acuzațiile că chiar ele au încălcat acel acord pe care încercau să-l păstreze secret.”

Chris Melcher a declarat că decizia instanței o pune pe Kim Kardashian într-o poziție complicată.

„Kim a încheiat un acord cu Ray J, implicând o sumă considerabilă de bani, astfel încât el să nu o defăimeze și ea să își găsească liniștea. Iar acum, faptul că acea plată de 6 milioane de dolari devine subiectul unui conflict public face foarte dificil pentru ea să mai știe: «Cum îmi pot cumpăra liniștea? Pentru că fiecare acord pe care îl fac cu Ray J poate fi contestat de el, susținând că l-am încălcat, iar acum trebuie să plătesc mai mulți bani.»”

În ceea ce privește evoluția cazului, Melcher a spus că este puțin probabil ca dosarul să ajungă la proces.

„Este prea riscant și imprevizibil să ajungi la proces”, a spus el. „Și asta ar putea duce la o altă înțelegere. Cum poate Kim să știe că aceasta este ultima plată? Este ca un șantaj. Poți să plătești persoana care te șantajează, dar ea poate reveni oricând și cere mai mulți bani.”