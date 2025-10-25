Cum a ajuns Kim Kardashian să joace în filme pentru adulți. Totul a pornit în 2007

În martie 2007, Kim Kardashian a devenit subiectul unei controverse internaționale odată cu lansarea înregistrării sale intime cu fostul iubit, Ray J, sub titlul Kim Kardashian, Superstar. Această înregistrare a fost difuzată de Vivid Entertainment, o companie de filme pentru adulți, și a avut un impact semnificativ asupra carierei sale publice.

Înainte de lansarea înregistrării, Kim Kardashian era cunoscută mai ales ca fiica avocatului Robert Kardashian și ca prietenă apropiată a celebrei socialite Paris Hilton.

În perioada 2002–2006, ea a avut o relație cu Ray J, iar înregistrarea XXX a fost filmată în timpul unei vacanțe în Cabo San Lucas, Mexic, în octombrie 2003, pentru a sărbători ziua de naștere a lui Kardashian. Înregistrarea a fost realizată cu o cameră portabilă de Ray J și o surprinde pe Kim Kardashian în momente intime.

În februarie 2007, înainte de lansarea oficială a înregistrării, Kim a intentat un proces împotriva Vivid Entertainment, acuzând încălcarea intimității sale și solicitând oprirea distribuției înregistrării.

Cu toate acestea, în martie 2007, Vivid Entertainment a lansat oficial înregistrarea sub titlul Kim Kardashian, Superstar, iar în aprilie 2007, fosta soție a lui Kanye West a ajuns la un acord cu compania, primind 5 milioane de dolari și permițându-le acestora să distribuie și să vândă înregistrarea.

De-a lungul anilor, au existat speculații și controverse legate de modul în care înregistrarea a ajuns să fie publicată. În 2016, autorul Ian Halperin a susținut în cartea sa Kardashian Dynasty că Kim și mama ei, Kris Jenner, ar fi orchestrate lansarea intenționată a înregistrării pentru a obține faimă și succes financiar.

Kris Jenner a respins aceste afirmații, negând orice implicare deliberată în difuzarea înregistrării.

În 2022, Ray J a afirmat că lansarea înregistrării a fost o colaborare între el și familia Kardashian, susținând că au fost implicați în mod activ în procesul de distribuire. Aceste declarații au fost respinse de Kim și de reprezentanții săi, care au negat orice intenție de a exploata în mod deliberat înregistrarea pentru câștiguri financiare.

În ciuda controversei inițiale, înregistrarea a avut un impact semnificativ asupra carierei lui Kim Kardashian. Ea a devenit rapid un subiect de interes public și media, iar în 2007 a început să apară în serialul de realitate Keeping Up with the Kardashians, care a contribuit la consolidarea imaginii sale publice și la dezvoltarea unui imperiu media și de afaceri.

În 2022, Kanye West, fostul soț al lui Kim Kardashian, a susținut că a recuperat o a doua înregistrare video între Kim și Ray J și i-a înmânat-o personal lui Kim. Această afirmație a fost ulterior negată de Kim, care a declarat că nu există nicio altă înregistrare.