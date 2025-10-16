Kim Kardashian vorbește despre relații din lecțiile învățate după divorțul de Kanye West

Kim Kardashian a discutat recent despre relațiile sale de după divorțul de Kanye West, oferind detalii despre motivele care au determinat-o să se îndepărteze de fostul soț și despre modul în care își gestionează viața sentimentală în prezent.

Vedeta, în vârstă de 44 de ani, a explicat într-un podcast că experiențele trecute i-au oferit lecții importante pentru a evita relațiile toxice.

În episodul din 15 octombrie al podcastului Call Her Daddy, prezentat de Alex Cooper, Kim Kardashian a vorbit despre dificultățile întâmpinate în timpul căsniciei cu Kanye West, dar și despre modul în care s-a schimbat perspectiva ei asupra relațiilor.

Kardashian a adăugat că maturitatea a ajutat-o să-și păstreze echilibrul în relații.

„Cred că, odată ce îmbătrânești, nu mai tolerezi acele lucruri. Nu ai timp pentru ele,” a explicat ea.

Vedeta a finalizat divorțul în noiembrie 2022, după ce inițiase procedura la începutul lui 2021, iar singura relație publică semnificativă de după a fost cu Pete Davidson, între octombrie 2021 și august 2022.

În privința căsniciei cu West, Kardashian a subliniat dificultățile generate de starea mentală a fostului soț și lipsa de dorință a acestuia de a face schimbări sănătoase.

„Când ai copii, e mult mai greu să pleci decât să rămâi. Și asta schimbă viața tuturor pentru totdeauna,” a explicat ea, referindu-se la cei patru copii ai lor: North, Saint, Chicago și Psalm.

Vedeta a oferit exemple concrete despre modul în care instabilitatea lui West îi afecta viața de zi cu zi.

Ea a povestit că adesea nu știa ce să se aștepte când se întorcea acasă, menționând situații în care mașinile de lux ale familiei dispăreau după ce West le oferea prietenilor săi.

„Nu știam ce o să primesc când mă trezeam, și asta e un sentiment foarte neliniștitor,” a afirmat Kardashian.

Declarațiile ei vin într-un context în care West a recunoscut public că suferă de tulburare bipolară, iar comportamentele sale erau influențate de episoade maniacale și depresive.

Reprezentanții fostului rapper nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, dar incidentele menționate de Kardashian evidențiază impactul real al acestor probleme asupra relațiilor familiale și personale.

În prezent, Kardashian își propune să dea un exemplu pozitiv copiilor săi, punându-și sănătatea mintală pe primul loc și încercând să fie prezentă în viața lor.

„Trebuia să mă salvez pe mine însămi pentru a fi o mamă mai bună pentru toți,” a declarat ea.

Fiica ei cea mare, North, a încurajat-o recent să se deschidă din nou către iubire, spunând:

„Trebuie să ai un iubit acum... Trebuie să te recăsătorești, devii prea mare și nimeni nu va tolera asta.”

Privind retrospectiv, Kardashian consideră că perioada petrecută alături de West nu a fost un eșec.

„O relație de peste un deceniu cu patru copii frumoși nu este un eșec,” a spus ea.

Vedeta va continua să împartă momentele din viața ei personală și profesională în noul sezon al serialului The Kardashians, precum și în drama legală All’s Fair, care va fi difuzată în curând.