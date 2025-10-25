Fiscul, acuzat de erori grave: Primării fără datorii, trecute pe lista rușinii

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se confruntă cu un nou val de critici, după ce a publicat recent o listă actualizată a datornicilor pentru luna august 2025. Printre entitățile menționate figurează mai multe instituții publice, inclusiv primării care, potrivit documentelor contabile, nu au nicio datorie către stat.

Cazul care a atras cel mai mult atenția este cel al Primăriei Valea Iașului, din județul Argeș. Conform datelor publicate de ANAF, instituția ar avea restanțe de aproape 500.000 de lei. În realitate, susține edilul Cristian Enescu, situația este exact inversă: primăria ar avea sume importante de încasat de la ANAF, nu de plătit.

„Este revoltător să vezi că apari pe lista datornicilor în timp ce tu ești cel care așteaptă bani de la stat”, a declarat primarul Cristian Enescu.

Potrivit acestuia, administrația locală ar trebui să primească între 800.000 și 1 milion de lei din cote defalcate de TVA și alte surse bugetare care, deși sunt datorate de ANAF, nu au fost încă virate.

Edilul explică faptul că întârzierile în transferul acestor fonduri afectează direct bugetul local și derularea unor proiecte esențiale pentru comunitate. „Cu acești bani finanțăm lucrări și cofinanțăm proiecte europene. Orice blocaj la nivelul ANAF se simte imediat la nivel local”, a mai spus acesta.

În ciuda confuziei create, Primăria Valea Iașului a reușit recent să semneze un contract de două milioane de lei cu Ministerul Energiei, pentru montarea unei centrale fotovoltaice de 300 KW. Proiectul, menit să reducă costurile cu energia electrică, ar fi fost imposibil de aprobat dacă primăria ar fi avut datorii la bugetul de stat.

„Pentru orice contract guvernamental e nevoie de un certificat fiscal curat, eliberat chiar de ANAF. Noi am obținut acest document înainte de semnarea proiectului, ceea ce dovedește că nu avem restanțe”, a subliniat Enescu.

Situația din Argeș nu este singulară. În aceeași listă publicată se regăsesc aproximativ 500 de instituții publice din toată țara – de la primării de comune și orașe până la școli și grădinițe – trecute drept datornice. Mai multe dintre acestea au depus deja contestații, invocând erori ale sistemului informatic sau înregistrări contabile depășite.

Deși instituția a anunțat recent introducerea unor indicatori de performanță pentru evaluarea șefilor regionali și a colectării fiscale, astfel de incidente riscă să afecteze grav credibilitatea Fiscului.

Publicarea repetată a unor date inexacte arată, potrivit unor specialiști în administrație publică, o problemă de coordonare între structurile locale și centrale ale ANAF, dar și o lipsă de actualizare a bazelor de date.

Pentru primarii vizați, consecințele sunt imediate: imaginea publică afectată, întârzieri în semnarea contractelor și pierderi financiare.