Daniel Băluță, favoritul PSD pentru Primăria București. Calculele lui Grindeanu, după retragerea lui Firea

Daniel Băluță, favoritul PSD pentru Primăria București. Calculele lui Grindeanu, după retragerea lui FireaSursă foto: Captură de ecran Facebook
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat sâmbătă decizia Gabrielei Firea de a nu mai candida la alegerile pentru Primăria București și a indicat preferința partidului pentru succesor. El a mai spus că primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este candidatul preferat al PSD pentru Capitală.

Grindeanu spune că Băluță e favoritul PSD

„Luni ne întâlnim cu restul organizației, cu Gabi Firea și cu primarii de sector, cu organizația București, dar, da în acest moment, și pe sondajele pe care le avem, Daniel este favoritul PSD pentru Primăria București. Pleacă cu prima șansă”, a declarat președintele PSD într-o conferință de presă la Buzău.

Gabriela Firea și Daniel Băluță

Gabriela Firea și Daniel Băluță. Sursă foto: Facebook

Grindeanu a subliniat că, spre deosebire de alte dăți, acum toate structurile PSD trag „la aceeași căruță”.

Grideanu: Multe emoții

„Și la Buzău și la București PSD se bate pentru a câștiga. La București sunt mai multe emoții. PSD Buzău este una dintre cele mai puternice organizații din țară și forța acestei organizații plus forța lui Ciolacu, dorința lui Marcel Ciolacu de a face bine pentru buzoieni, fac organizația să fie în postura de a câștiga alegerile”, a adăugat Grindeanu.

Primaria Capitalei

Primăria Capitalei. Sursa foto: Arhiva EVZ

 

Gabriela Firea a anunțat că nu candidează

Decizia Gabrielei Firea a fost anunțată sâmbătă dimineață. Fostul primar al Capitalei a explicat că intenționează să-și continue mandatul în Parlamentul European și că va oferi „susținere totală colegului social-democrat” care își va depune candidatura la Primăria București.

Alegerile pentru Primăria București sunt programate pe 7 decembrie 2025. În aceeași zi vor avea loc și alegeri pentru Consiliul Județean Buzău, precum și în mai multe localități din țară rămase fără primar. PSD își propune să profite de structurile solide și de experiența liderilor locali pentru a obține rezultate cât mai bune în aceste scrutinuri.

Prin această desemnare, partidul mizează pe continuitate, experiență și pe susținerea atât a organizației centrale, cât și a liderilor locali, pentru a consolida poziția PSD în București și în județul Buzău.

