Daniel Băluță, favoritul PSD pentru Primăria București. Calculele lui Grindeanu, după retragerea lui Firea

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a comentat sâmbătă decizia Gabrielei Firea de a nu mai candida la alegerile pentru Primăria București și a indicat preferința partidului pentru succesor. El a mai spus că primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este candidatul preferat al PSD pentru Capitală.

„Luni ne întâlnim cu restul organizației, cu Gabi Firea și cu primarii de sector, cu organizația București, dar, da în acest moment, și pe sondajele pe care le avem, Daniel este favoritul PSD pentru Primăria București. Pleacă cu prima șansă”, a declarat președintele PSD într-o conferință de presă la Buzău.

Grindeanu a subliniat că, spre deosebire de alte dăți, acum toate structurile PSD trag „la aceeași căruță”.

Decizia Gabrielei Firea a fost anunțată sâmbătă dimineață. Fostul primar al Capitalei a explicat că intenționează să-și continue mandatul în Parlamentul European și că va oferi „susținere totală colegului social-democrat” care își va depune candidatura la Primăria București.

Alegerile pentru Primăria București sunt programate pe 7 decembrie 2025. În aceeași zi vor avea loc și alegeri pentru Consiliul Județean Buzău, precum și în mai multe localități din țară rămase fără primar. PSD își propune să profite de structurile solide și de experiența liderilor locali pentru a obține rezultate cât mai bune în aceste scrutinuri.

Prin această desemnare, partidul mizează pe continuitate, experiență și pe susținerea atât a organizației centrale, cât și a liderilor locali, pentru a consolida poziția PSD în București și în județul Buzău.