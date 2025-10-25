Firea refuză candidatura la Primăria Capitalei: Cine a încercat să-mi sape groapa, a căzut în ea

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, a anunțat că nu va intra în cursa pentru Primăria Bucureștiului și că intenționează să-și continue mandatul în Parlamentul European. Firea a precizat că va acorda susținere totală colegului social-democrat care va depune candidatura.

Într-o postare pe Facebook, Firea a evocat momentul candidaturii sale pentru Primăria Capitalei, în 2024, când a fost „candidatul deocamdată”, lansată ca variantă pentru a salva imaginea PSD și lista de consilieri generali, fără sprijin logistic și politic. Ea susține că a fost boicotată prin apariția unor candidați „iepurași”, iar campanii online împotriva sa au fost finanțate din fondurile partidului.

Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea, deși asta nu-mi aduce vreo mulțumire, a transmis Firea.

De asemenea, Firea a precizat că primește zilnic întrebări despre posibila sa candidatură, dar a explicat că vrea să-și ducă mandatul de europarlamentar până la capăt, chiar dacă viața de mamă a doi copii școlari care navetează între Strasbourg și Bruxelles nu este simplă.

Firea și-ar fi dorit să reia și să finalizeze mari proiecte de infrastructură abandonate, să continue investițiile în spitale, parcuri, transport și termoficare, început în mandatul anterior și acum „blocate în mare parte”. Ea subliniază că în administrație continuitatea nu este un moft, ci o necesitate, iar respectul față de cetățeni este „prima obligație a oricărui om politic”.

„Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura. Nu am trădat și nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte”, a adăugat Firea.

Firea consideră că un candidat unic al coaliției de guvernare ar fi maximizat șansele PSD și a criticat negocierile politice: „Ne-am dorit o negociere onestă între partidele din arcul guvernamental. Nu s-a acceptat, vom vedea care vor fi consecințele politice și cine va plăti pentru prea accentuatul orgoliu personal. Nu era corect ca PNL și USR să se alieze din nou împotriva PSD, susținând un singur candidat și izolând PSD - un partener corect de guvernare”.

Firea apreciază că era un moment potrivit pentru un „Pact pentru București” și speră ca viitoarea campanie să se concentreze pe problemele reale ale Capitalei, nu pe „lebede negre, compromiterea unor candidați sau așa-zise dezvăluiri bazate pe fake news-uri”.

Fostul primar general și-a exprimat recunoștința față de colegii săi de la București și față de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru sprijin. „Sunt și voi rămâne devotată echipei noastre social-democrate și, în special, oamenilor care ne acordă încrederea!”, a conchis ea.

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD are „destule variante” pentru candidatul la Primăria Capitalei și că în prezent se fac măsurători. Rezultatele vor fi gata la sfârșitul săptămânii viitoare, iar candidatul sau candidata va fi votat în forurile statutare. Printre posibilii candidați se numără primarii de sectoare și membri importanți ai PSD București: Rareș Hopincă (Sector 2), Robert Negoiță (Sector 3), Daniel Băluță (Sector 4) și Florin Manole (Sector 1).