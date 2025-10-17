ANAF a publicat lista datornicilor publici. Primării, spitale și companii de stat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut publică lista instituțiilor și companiilor publice care înregistrează restanțe fiscale semnificative. Până la 31 august 2025, suma totală a datoriilor depășea 582.901.355 lei, iar peste jumătate dintre entitățile restante sunt primării.

În total, 511 instituții și companii figurează cu datorii, dintre care 225 sunt primării – 200 comune, 20 orașe și cinci municipii. Pe lângă primării, mai au datorii și 30 de școli primare și gimnaziale, 5 licee, 26 de spitale, 2 tribunale și 5 parchete.

Lista celor mai mari datornici este condusă de instituții cu restanțe de zeci de milioane de lei:

-Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – 136.532.148 lei

-Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare (Ministerul Agriculturii) – 87.034.138 lei

-Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – 29.137.233 lei

-Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța – 17.714.575 lei

-Municipiul Făgăraș – 15.951.861 lei

-Serviciul Public Ecosal Galați – 14.444.338 lei

-Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – 11.206.442 lei

-Comuna Nadeș (Mureș) – 8.571.515 lei

-Comuna Certeju de Sus (Hunedoara) – 8.405.722 lei

Lista completă a celor 511 instituții și companii poate fi consultată AICI

Pentru a încuraja achitarea restanțelor, ANAF va trimite la începutul lunii noiembrie 2025 notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează datorii. „Scopul acestor notificări este: informarea instituțiilor despre obligațiile fiscale restante; îndrumarea către plata datoriilor; prezentarea posibilităților legale de a accesa facilități fiscale”, a transmis ANAF.

Instituțiile publice pot solicita, dacă este necesar, eşalonarea clasică a plății datoriilor, fără garanții suplimentare, datorită statutului lor juridic. Formularul pentru cererea de eşalonare poate fi descărcat de pe site-ul ANAF.

„Neplata datoriilor restante va duce la aplicarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate. Conform Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015, articolul 7), instituțiile publice au obligația de a se conforma voluntar și de a achita impozitele și contribuțiile sociale datorate”, a avertizat ANAF.