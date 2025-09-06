Economie 5.400 de firme din „Lista Rușinii” publicată de ANAF au datorii mai mari de 1 milion de lei. Suma totală, peste 11 miliarde de euro







Ieri, 5 septembrie, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului a analizat „Lista Rușinii” publicată de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Potrivit aestora se poate constata că din totalul de 42.302 contribuabili incluși pe lista datornicilor, peste 5.400 de entități au datorii către bugetul de stat mai mari de 1 milion de lei fiecare. Valoarea cumulată a acestor restanțe depășește 59 de miliarde de lei (n.n. circa 11,6 miliarde de euro la cursul BNR).

Potrivit FACIAS, recuperarea doar a acestei sume ar putea acoperi integral deficitul bugetar actual al României, fără impunerea de noi taxe sau impozite cetățenilor care își respectă obligațiile fiscale. O afirmație doar parțial acoperită de realitatea cifrelor. Vă reamintim că potrivit documentelor oficiale, deficitul bugetar al României a fost în 2024 de 9,3 la sută din PIB, adică 154 miliarde lei, fiind estimat la 8 la sută din PIB pentru acest an.

Analiza situației juridice a datornicilor cu restanțe de peste 1 milion de lei indică o structură amesteactă a situației de fapt a acestor firme. 2.730 de societăți comerciale sunt declatrate ca fiind în faliment. Se adaugă 1.639 care au fost declarate insolvabile, iar 618 se află în insolvență. Ceea ce este interesant este că pentru 503 nu există date clare privind statutul juridic.

Dacă se analizează structura datoriilor se poate vedea cum din totalul de peste 59 de miliarde de lei datorate de marii contribuabili, 35,2 miliarde de lei provin de la societăți intrate deja în faliment și 13,2 miliarde de lei de la firme declarate insolvabile. Doar aproximativ 10,6 miliarde de lei sunt aferente companiilor aflate în insolvență sau cu statut juridic neclar.

În acest context, FACIAS a anunțat lansarea campaniei naționale „Cine răspunde?”, având ca obiectiv responsabilizarea autorităților și accelerarea procesului de recuperare a creanțelor restante către bugetul public. Organizația civică solicită instituțiilor competente măsuri concrete pentru eficientizarea executării silite, clarificarea rapidă a statului juridic al companiilor cu restanțe majore și transparentizarea progresului încasărilor.

„Lista Rușinii” este publicată periodic de ANAF și cuprinde contribuabili – persoane juridice și fizice – cu obligații fiscale restante peste anumite praguri, stabilite prin legislație. FACIAS subliniază că dimensiunea arieratelor identificate la contribuabilii cu datorii de peste un milion de lei arată o vulnerabilitate majoră în administrarea creanțelor bugetare și cere adoptarea unor acțiuni ferme pentru limitarea pierderilor la buget.