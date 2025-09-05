Social Document și termen obligatoriu pentru pensionari. Cine riscă să piardă pensia







Pensionarii români care trăiesc în străinătate și încasează pensia în conturi bancare trebuie să transmită certificatul de viață de două ori pe an. Legea nr. 360/2023 a stabilit următoarele termene: până la 31 martie pentru prima verificare a anului și până la 30 septembrie pentru a doua verificare.

„Documentul trebuie semnat în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau de reședință permanentă, care certifică că pensionarul este în viață. Plata pensiei poate fi suspendată dacă certificatul nu este transmis la timp și reluată numai după ce documentul ajunge la casa teritorială de pensii”, potrivit reprezentanților Casei Naționale de Pensii (CNPP)

Autoritățile legale care pot autentifica certificatul includ instituții de pensii sau de securitate socială, autorități administrative locale, misiuni diplomatice, oficii consulare, notari publici, avocați, consilieri juridici, medici de familie, asociații de români cu personalitate juridică din diverse state sau birouri ale patronatelor cu care CNPP a încheiat protocoale de colaborare, precum INAS Italia, INCA Italia sau ITAL-UIL Italia.

Beneficiarii nerezidenți pot folosi modelul nou de certificat aprobat prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 874/26 iunie 2024, disponibil în limbile RO/DE, RO/EN, RO/ES, RO/FR, RO/HU, RO/IT, sau modelul anterior prevăzut în Ordinul Președintelui CNPP nr. 865/29 noiembrie 2023, până la 30 septembrie 2024. Certificatul se poate transmite prin poștă, fax, e-mail sau alte metode puse la dispoziție de casele teritoriale de pensii și CNPP.

Pentru noii beneficiari nerezidenți, dacă între depunerea cererii de pensionare și prima plată a pensiei trec mai mult de șase luni, casa teritorială de pensii transmite, împreună cu decizia de acordare a pensiei, și un exemplar al certificatului de viață. Prima plată se efectuează după primirea certificatului completat, semnat și ștampilat.

Certificatul de viață se utilizează exclusiv pentru pensionarii nerezidenți care încasează pensia în conturi bancare și nu au mandatar cu procură specială care să anunțe orice schimbare privind situația pensionarului.

„Neîndeplinirea obligației de transmitere a certificatului la termenele stabilite atrage suspendarea plății pensiei, începând cu luna următoare expirării termenului. Plata drepturilor se reia numai după transmiterea certificatului și respectarea termenului general de prescripție”, potrivit reprezentanților CNPP.