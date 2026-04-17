ANAF, încă un avertisment despre cea mai mare escrocherie. Cum pot fi evitate fraudele telefonice

ANAF a transmis o atenționare asupra unor noi tentative de fraudă telefonică de tip vishing, în care persoane necunoscute se prezintă drept inspectori antifraudă și solicită date personale sau bancare.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis o nouă atenționare privind apelurile telefonice frauduloase efectuate de persoane care pretind că sunt inspectori ai instituției, în special din cadrul structurii Antifraudă.

Potrivit reprezentanților instituției, astfel de situații nu sunt izolate și fac parte dintr-o serie de tentative de înșelăciune prin metoda vishing, adică phishing realizat prin intermediul telefonului.

"Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înşelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se încearcă obţinerea de date personale şi bancare. Pentru a crea aparenţa realităţii, în timpul acestor apeluri sunt folosite date şi nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparţin instituţiei. Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informaţii niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă nu solicită telefonic date personale sau financiar-bancare", au transmis reprezentanții instituției.

ANAF a anunțat că utilizarea unor informații publice, precum nume de inspectori, este menită să ofere credibilitate apelurilor, însă contactul telefonic nu este un canal prin care instituția solicită date sensibile.

Instituția a recomandat celor care primesc astfel de apeluri să transmită informațiile relevante prin formularul oficial de contact disponibil online. Detalii precum numărul de telefon, data și ora apelului sau particularități ale apelantului pot ajuta la documentarea cazurilor.

"Datele identificate şi indiciile primite sunt incluse în sesizarea organelor de cercetare penală, pentru instrumentarea posibilelor tentative de uzurpare a calităţii oficiale", se arată într-un comunicat al ANAF.

Aceasta nu este prima informare de acest tip. ANAF a mai transmis o atenționare privind astfel de practici și în data de 2 aprilie, semnalând persistența fenomenului.