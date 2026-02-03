Valul de fraude prin telefon a atins apogeul. Sume uriașe trimise infractorilor. Avocat: Fenomenul se va amplifica

În ultimul an, numărul cazurilor de fraudă prin telefon a crescut alarmant, iar situația arată îngrijorător la început de 2026. Escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a convinge victimele și au ajuns chiar să cloneze site-urile băncilor. Avocatul Daniel Velicu atrage atenția că infractorii conturează un scenariu amplu, menit să inducă victimei încredere și să o determine să furnizeze datele personale sau bancare. Strategiile lor implică apeluri telefonice, mesaje false și linkuri către site-uri care imită perfect instituțiile financiare legitime. Recent, o bucureșteancă a fost ținta unei fraude de tip phishing și a fost convinsă să transfere 180.000 de euro în conturile infractorilor.

Victima a fost contactată de persoane care s-au recomandat drept reprezentanți ai băncii și ai autorităților. Aceștia i-au spus că există un dosar penal pe numele său și că au fost detectate tranzacții suspecte. Sub presiune, femeia a fost convinsă să transfere bani într-un cont „de siguranță”, accesibil printr-un site fals — www.bnro.international — tras la indigo cu cel al Băncii Naționale a României.

Într-o singură zi, victima a fost determinată să transfere peste 35.000 de euro din conturile proprii și să contracteze trei credite de 30.000 lei, 50.000 lei și 250.000 lei. Banii au ajuns în conturi externe și pe platforme de criptomonede. În plus, victima trebuie să restituie atât sumele împrumutate, cât și dobânzile către CEC Bank, BRD și ING, ceea ce face ca pierderea financiară să fie și mai mare.

Schema a implicat utilizarea codurilor de autorizare și a unor aplicații speciale, iar victimei i s-a cerut să nu discute cu banca sau alte persoane.

Avocații și specialiștii în securitate avertizează că astfel de fraude nu mai sunt incidente izolate, ci operațiuni de criminalitate organizată, bazate pe manipulare psihologică. Ei cer măsuri urgente din partea băncilor și intervenții rapide ale autorităților, pentru că banii dispar în doar câteva ore, iar anchetele se pot întinde luni sau ani.

Cu o vastă experiență în acest sector, avocatul Daniel Velicu spune că majoritatea victimelor nu mai acționează în mod rațional dacă sunt puse în fața unui astfel de scenariu.

„Din experiența cazurilor recente, ca avocat specializat în fraude bancare, infractorii mizează în primul rând pe panică și reacția emoțională imediată a victimei. Persoana este speriată printr-un mesaj urgent – că i s-a spart contul, că există o tranzacție suspectă sau că cineva încearcă să îi fure economiile. În acel moment, victima nu mai acționează rațional, ci sub presiunea fricii, iar infractorii profită de această stare pentru a obține transferuri rapide în conturi străine”, a explicat Daniel Velicu, exclusiv pentru EVZ.

Avocatul a explicat că escrocii induc panica, izolează victima de orice legătură cu banca și o fac să creadă că își protejează interesele. În realitate, fiecare acțiune este controlată de infractori.

„Este o formă de manipulare psihologică: creează urgență, izolează victima de bancă și o determină să creadă că „acționează pentru propria protecție”, când de fapt face exact ce îi cere atacatorul”, a arătat el.

În majoritatea cazurilor, scenariul conturat în jurul victimelor se încheie în fața unui ATM de criptomonede, unde acestea sunt îndemnate să depună banii.

Avocatul a subliniat că băncile trebuie să trateze fraudele de acest tip ca pe un risc major de securitate și nu ca pe o simplă neatenție a clienților. Potrivit lui, sunt necesare măsuri concrete pentru protejarea consumatorilor: implementarea unor sisteme mai eficiente de detectare a transferurilor suspecte, în special către conturi externe, introducerea unor confirmări suplimentare pentru operațiuni neobișnuite chiar și atunci când clientul le autorizează formal, derularea de campanii continue și reale de informare, și stabilirea unor proceduri rapide de blocare și recuperare a sumelor în primele ore de la incident.

Daniel Velicu atrage atenția că, în multe cazuri, prevenția bancară poate opri frauda înainte ca banii să dispară definitiv, subliniind importanța implicării active a instituțiilor financiare în protecția clienților.

„Băncile trebuie să trateze aceste fraude ca pe un risc major de securitate, nu ca pe o simplă „neatenție” a clientului. Sunt necesare măsuri concrete. În multe situații, prevenția bancară poate opri frauda înainte ca banii să dispară definitiv”, a continuat el.

Avocatul avertizează că, fără măsuri coordonate din partea băncilor, autorităților și informarea românilor, astfel de fraude vor rămâne extrem de profitabile pentru infractorii cibernetici. Întrebat dacă acest fenomen va putea, Daniel Velicu a oferit un răspuns ferm:

„Da, fără îndoială și când zic asta mă raportez la sesizările actuale ale persoanelor vătămate, că mă abordează constant în a ale reprezenta in demersurile legale. Acest fenomen va continua și chiar se va amplifica, pentru că vorbim despre rețele bine organizate, care își schimbă constant metodele.

Dacă nu există măsuri coordonate – din partea băncilor, autorităților și prin educația publicului – aceste fraude vor rămâne extrem de profitabile.

În plus, victimele se confruntă adesea cu consecințe financiare grave, inclusiv credite sau rate care continuă să curgă, motiv pentru care în practică ajungem să cerem inclusiv suspendarea obligațiilor de plată până la clarificarea situației, prin proceduri urgente”, a mai spus el.

Victimele fraudelor bancare pot obține suspendare credit și suspendare executare contract credit prin ordonanță președințială, potrivit apărătorului.

„Victima unei fraude bancare nu trebuie obligată să achite rate, dobânzi și penalități pentru un contract pe care nu l-a dorit și de care nu a beneficiat. Victima unei fraude bancare nu trebuie obligată să achite: rate lunare, dobânzi, penalități, comisioane, pentru un contract de credit pe care nu l-a dorit și de care nu a beneficiat”. mai explică Daniel Velicu pe site-ul său.

În practica instanțelor, s-a stabilit în repetate rânduri suspendarea provizorie a efectelor contractelor de credit până la soluționarea definitivă a acțiunilor în anulare. Măsura are rolul de a proteja victimele de pierderi financiare majore înainte ca dosarele penale sau procesele civile să fie finalizate.

La final, apărătorul atrage atenția că „frauda bancară modernă se combate în primele ore”.

„Dacă instituțiile reacționează în luni și chiar ani de zile, atunci, practic, infractorii câștigă. Este nevoie de mai multă fermitate, mai multă viteză și mai multă asumare din partea autorităților”, a încheiat avocatul.