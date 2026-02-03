Femeie de afaceri din România, păcălită de un escroc nigerian care pretindea că e prințul Dubaiului

O femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari, după ce a fost păcălită de un escroc nigerian care se dădea drept prințul moștenitor al Dubaiului. Victima a crezut că investește într-o fundație umanitară de sute de milioane de lire sterline, dar, în realitate, Henry Eke a orchestrarat una dintre cele mai sofisticate scheme de tip „romance scam”, potrivit unei investigații realizate de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Totul a început acum aproximativ trei ani, când o femeie de afaceri din România, care a preferat să-și păstreze anonimatul, a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care se prezenta drept Prințul Moștenitor al Dubaiului. Acesta i-a propus un parteneriat de investiții de sute de milioane de lire sterline într-o fundație ce urma să activeze în România.

În doi ani de corespondență, relația profesională s-a transformat într-una emoțională, cu promisiuni de viitor și planuri de căsătorie. Falsul prinț i-a prezentat un „manager financiar” din Londra, care a facilitat deschiderea unui cont online ce afișa peste 200 de milioane de lire sterline. Contul era fals, iar pentru a retrage fonduri, românca a plătit peste 2,5 milioane de dolari prin credite, ipotecarea locuinței și resurse ale companiei.

Partea surprinzătoare a venit de la doi dintre complicii lui Henry Eke, care au contactat direct femeia de afaceri. Unul dintre ei, prezentat anterior drept consilier financiar, i-a transmis că totul este o fraudă și că a fost înșelată cu peste 3 milioane de euro, folosindu-se de juju și voodoo african pentru a părea un prinț adevărat.

În ciuda avertismentului, Henry Eke a negat acuzațiile și a susținut că partenerii săi încearcă să îi saboteze relația, refuzând să returneze banii victimei.

Henry Eke, cunoscut și ca „Excess Money”, și-a construit un stil de viață extravagant din profiturile frauduloase, cu vacanțe scumpe, zboruri la clasa business, SUV-uri de lux, ceasuri exclusiviste și apariții alături de celebrități din Nigeria. Ancheta OCCRP a identificat vila sa impunătoare din Abuja prin analiza dezvoltatorului imobiliar și compararea imaginilor cu ansambluri rezidențiale.

Jurnaliștii au arătat că atât Eke, cât și un fost complice din Marea Britanie, Dr. Martins, se prezentau ca filantropi implicați în proiecte caritabile și campanii împotriva violenței de gen. În realitate, o parte din banii victimei au ajuns într-o fundație nigeriană controlată de Eke, creând un paradox între viața luxoasă și aparența de binefăcător.