Frauda cu fonduri pentru somalezi din Minnesota, mai mare de 19 miliarde de dolari, spune Trump

Președintele Donald Trump i-a criticat sâmbătă pe liderii din Partidul Democrat, într-o postare pe Truth Social, din cauza scandalului masiv de fraudă legată de asistența socială și creșele pentru somalezi din Minnesota, escaladând disputele sale de lungă durată cu deputata Ilhan Omar, pe care a numit-o „escroacă”, și cu guvernatorul Tim Walz, pe care l-a etichetat „fie corupt, fie incompetent”.

„Furtul și frauda din Minnesota sunt mult mai mari decât cele 19 miliarde de dolari estimate inițial”, a scris Trump. „Administrația Biden știa că se întâmplă această FRAUDĂ și nu a făcut absolut nimic în privința ei.”

Trump s-a concentrat apoi pe Omar și Walz, cu care s-a confruntat în mod repetat de-a lungul anilor.

„«Escrocii» Ilhan Omar și prietenii ei absolut groaznici din Somalia ar trebui să fie cu toții la închisoare chiar acum sau, mult mai rău, să fie trimiși înapoi în Somalia”, a mai scris Trump.

„«Guvernatorul» Waltz [sic] este fie cel mai CORUPT oficial guvernamental din istorie, fie cel mai INCOMPETENT. Chiar și o persoană cu un IQ foarte scăzut, dintre care există mulți, ar fi trebuit să știe ce se întâmplă în Minnesota!!!”, a adăugat Trump.

Trump a criticat-o în mod repetat pe Omar în discursuri și postări pe rețelele de socializare, batjocorind-o, acuzând-o că este o „fraudă” și sugerând că ar trebui expulzată din Statele Unite, potrivit New York Post.

De asemenea, el a acuzat-o pe Omar că a comis o fraudă în domeniul imigrației prin căsătoria cu fratele ei - o afirmație pe care Omar a negat-o în repetate rânduri.

La începutul acestei săptămâni, după ce Omar a fost pulverizată cu o substanță în timpul unei întâlniri publice din Minneapolis, Trump a sugerat că și-ar fi putut înscena incidentul, numind-o din nou „fraudă”.

Între timp, Omar a declarat că de fiecare dată când Trump folosește ceea ce ea numește „retorică plină de ură” la adresa ei și a comunității somaleze, numărul amenințărilor cu moartea la adresa ei crește. Luna trecută, ea l-a descris pe Trump drept „rasist”, „bigot”, „xenofob” și „islamofob” ca răspuns la atacurile sale.

Zeci de persoane - multe dintre ele născute în Somalia sau somalezo-americane - au fost urmărite penal în Minnesota în ultimii ani în legătură cu scheme de fraudă la scară largă în domeniul asistenței sociale, care implică asistență alimentară și servicii pentru autism.

Procurorii federali au declarat că prin schemele de corupție din Minnesota au fost furate sute de milioane de dolari din programe finanțate de contribuabili. Anchete separate au examinat, de asemenea, presupuse fraude în sistemul de creșe al statului.

Trump și Walz s-au ciocnit în repetate rânduri de când Walz a devenit candidatul pentru vicepreședinție al Kamalei Harris, Trump legându-l în repetate rânduri pe guvernator de scandalurile de fraudă din Minnesota și acuzându-l de o conducere eșuată.