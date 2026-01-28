Scene tensionate în Minnesota. Substanță necunoscută, pulverizată în timpul unei întâlniri publice

Reprezentanta democrată a statului Minnesota, Ilhan Omar, a fost implicată marți într-un incident de securitate în timpul unei întâlniri publice organizate la Minneapolis, după ce un bărbat a urcat pe scenă și a pulverizat asupra ei o substanță necunoscută, folosind o seringă, potrivit New York Post.

Evenimentul a avut loc într-un cadru aglomerat, iar momentul a fost surprins de mai mulți participanți și agenții media prezenți la fața locului.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incidentul s-a produs în timp ce Ilhan Omar se afla la pupitru și critica activitatea Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, solicitând desființarea agenției ICE.

În acel moment, un bărbat identificat ulterior drept Anthony Kazmierczak, în vârstă de 55 de ani, aflat în primul rând al sălii, s-a repezit spre scenă și a pulverizat un lichid de culoare chihlimbar în direcția pieptului congresmenei.

Martorii au declarat că atacatorul striga remarci neinteligibile în timp ce se apropia. La scurt timp, acesta a fost imobilizat de personalul de securitate și evacuat din clădire.

Seringa folosită părea să conțină o substanță cu miros puternic, descris de participanți ca fiind asemănător cu „oțetul sau amoniacul”.

Imediat după incident, Ilhan Omar a fost auzită cerând un șervețel unui membru al staffului său, spunând: „Am nevoie de un șervețel”.

Consilierii i-au recomandat să solicite îngrijiri medicale, însă aceasta a refuzat și a ales să continue întâlnirea.

„Nu, vom continua. Sunt bine”, a declarat ea în fața publicului.

La câteva minute după evacuarea atacatorului, congresmena și-a reluat discursul, afirmând:

„Suntem Minnesota puternică și vom rămâne rezilienți în fața a orice ar putea fi aruncat asupra noastră”.

Ulterior, ea a transmis un mesaj pe platforma X, în care a precizat:

„Sunt bine. Sunt o supraviețuitoare, iar acest mic agitator nu mă va intimida să-mi fac munca”.

Poliția din Minneapolis a confirmat că suspectul a fost arestat și plasat în Centrul de Detenție Hennepin County, fiind acuzat de agresiune de gradul trei.

Un purtător de cuvânt al departamentului de poliție a declarat: „Reprezentanta Omar nu a fost rănită și și-a reluat discursul la eveniment”.

🚨Man rushes Rep. Ilhan Omar (D-MN) during #Minneapolis town hall and sprays her with unknown liquid—tackled and removed by security. “We will continue. These f*cking a$$holes are not going to get away with this,” Omar shouted. pic.twitter.com/fdoSQ2IDoR — News.Az (@news_az) January 28, 2026

La fața locului au intervenit specialiști criminaliști pentru a analiza substanța utilizată și a documenta circumstanțele incidentului.

Clădirea Urban League Twin Cities, unde a avut loc întâlnirea, era dotată cu detectoare de metale, iar forțele de ordine se aflau în exteriorul locației înainte de începerea evenimentului.

Incidentul a fost condamnat de lideri politici din ambele partide. Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat că „acest tip de comportament nu va fi tolerat în orașul nostru”.

De asemenea, mai mulți membri ai Congresului au transmis mesaje publice în care au subliniat necesitatea protejării oficialilor aleși. Poliția Capitoliului SUA a anunțat că va colabora cu partenerii federali pentru ca suspectul „să se confrunte cu cele mai serioase acuzații posibile”.

Autoritățile federale au reamintit că, potrivit unui raport publicat recent, amenințările la adresa membrilor Congresului au crescut pentru al treilea an consecutiv, fiind investigate aproape 15.000 de sesizări în 2025.