Melania Trump, apel la proteste pașnice în Minnesota: Sunt împotriva violenței

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a făcut pe 27 ianuarie o rară declarație cu tentă politică, referindu-se la violențele din Minnesota și la săptămânile de tensiuni din zona Twin Cities. În intervenția sa, ea a îndemnat la calm și unitate, pe fondul protestelor declanșate de acțiuni ale agenților federali pentru imigrație.

Într-o declarație acordată Fox News, după ce a fost întrebată ce mesaj transmite „ambelor părți” în contextul actual, Melania Trump a spus că autoritățile lucrează pentru restabilirea liniștii.

„Știu că soțul meu, președintele, a avut ieri o discuție foarte bună cu guvernatorul și cu primarul și că lucrează împreună pentru a face lucrurile pașnice și… fără revolte”, a declarat prima doamnă.

Ea a subliniat că respinge violența și a făcut apel la proteste pașnice.

„Sunt împotriva violenței. Așadar, vă rog, dacă protestați, protestați pașnic”, a spus ea. „Avem nevoie să ne unificăm în aceste vremuri.”

Declarațiile vin în contextul reacțiilor puternice generate de împușcarea mortală a două persoane de către agenți federali pentru imigrație în Minneapolis, în cursul acestei luni. Este vorba despre Alex Pretti, un asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, care trata veterani, și Renee Nicole Good, o poetă de 37 de ani și mamă a trei copii. Potrivit Department of Homeland Security, o a treia persoană a fost împușcată în Minneapolis pe 14 ianuarie, însă a supraviețuit.

Ucidera lui Renee Good a alimentat un val de proteste împotriva acțiunilor considerate agresive ale administrației Trump în aplicarea legislației imigrației, dar și împotriva disputelor juridice dintre autoritățile statale și locale din Minnesota și guvernul federal.

Conform DHS, aproximativ 3.000 de agenți pentru imigrație au fost mobilizați în regiunea Minneapolis, în cadrul a ceea ce oficialii au descris drept „cea mai amplă operațiune de aplicare a legilor imigrației din istorie”. Autoritățile federale au precizat că peste 3.000 de imigranți fără documente au fost reținuți în urma acestei acțiuni.

Alex Pretti a fost împușcat pe 24 ianuarie, la sud de centrul orașului Minneapolis, de agenți ai Border Patrol. La 7 ianuarie, ofițerul Immigration and Customs Enforcement Jonathan Ross a împușcat-o mortal pe Renee Good într-un cartier rezidențial.

Oficiali de rang înalt din Minnesota au anunțat că o parte dintre agenții federali vor începe să părăsească orașul din 27 ianuarie. În același timp, Casa Albă l-a trimis pe așa-numitul „țar al frontierei”, Tom Homan, pentru a prelua coordonarea operațiunilor de aplicare a legilor imigrației în stat, potrivit unei relatări publicate săptămâna aceasta de USA TODAY. De asemenea, este așteptată plecarea din Minneapolis a comandantului Border Patrol Gregory Bovino, devenit una dintre figurile asociate operațiunii militarizate a administrației.

Apelul la unitate al Melaniei Trump vine cu o zi înainte ca fostul președinte Donald Trump să promoveze viitorul documentar dedicat primei doamne. Potrivit Amazon, filmul urmărește, din perspectiva Melaniei Trump, cele 20 de zile premergătoare inaugurării din 2025 și modul în care aceasta și-a pregătit familia pentru revenirea la Casa Albă.

Documentarul marchează debutul noii companii de producție cinematografică a Melaniei Trump, Muse Films, proiect anunțat de prima doamnă pe rețelele sociale la finalul anului trecut.