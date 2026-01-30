Democrații își pierd omul de bază, care a declanșat scandalul din Minnesota. Tim Walz își încheie cariera polică

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că nu va mai candida niciodată pentru o funcție aleasă, anunț care marchează finalul unei cariere politice ce s-a desfășurat pe parcursul a aproape două decenii.

Decizia vine într-un moment de instabilitate politică majoră pentru stat, afectat de un amplu scandal de fraudă cu fonduri publice și de tensiuni crescânde generate de aplicarea politicilor federale privind imigrația.

„Nu voi mai candida niciodată pentru o funcție aleasă. Niciodată”, a afirmat Walz într-un interviu.

Declarația a fost făcută la scurt timp după ce guvernatorul a anunțat oficial că renunță la candidatura pentru un al treilea mandat consecutiv în 2026, o premieră în istoria recentă a statului Minnesota.

Tim Walz și-a lansat campania pentru realegere în luna septembrie, însă, începând din decembrie, administrația sa a fost vizată de critici intense, generate de dezvăluiri privind deturnarea de fonduri publice la scară largă.

Deși inițial nu a exclus posibilitatea unor viitoare candidaturi, anunțul recent indică o retragere completă din viața politică electorală.

Decizia sa a fost influențată de presiunea venită din mai multe direcții. Lideri republicani au cerut demisia guvernatorului, iar unii membri ai Partidului Democrat și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul scandalului asupra imaginii formațiunii la nivel național.

Criticile au fost amplificate și de declarațiile fostului președinte Donald Trump, care a invocat cazul Minnesota ca exemplu de eșec administrativ.

Investigațiile federale au scos la iveală una dintre cele mai ample scheme de fraudă descoperite vreodată la nivel statal în Statele Unite.

Potrivit procurorilor federali, peste 90 de persoane au fost inculpate începând cu anul 2022, majoritatea fiind acuzate de implicare în rețele de deturnare de fonduri destinate programelor sociale.

Fondurile vizate provin din programe de alimentație pentru copii, servicii de îngrijire a copiilor, programe de locuințe și servicii medicale finanțate prin Medicaid.

Deși valoarea exactă a prejudiciului este încă în curs de evaluare, autoritățile federale au declarat că suma ar putea depăși un miliard de dolari, cu estimări care ajung până la nouă miliarde de dolari.

Anchetatorii au precizat că o parte dintre persoanele care au pledat deja vinovat au utilizat banii pentru achiziționarea de automobile de lux, proprietăți imobiliare, bijuterii și vacanțe internaționale.

De asemenea, o parte din fonduri ar fi fost transferate în afara Statelor Unite.

Într-o conferință de presă susținută în decembrie, Walz a recunoscut responsabilitatea politică pentru situație: „Acest lucru s-a întâmplat sub mandatul meu, sunt responsabil pentru asta și, mai important, eu sunt cel care va repara situația”.

După anunțul retragerii lui Walz din cursa electorală, Minnesota a devenit un punct central al dezbaterii naționale privind imigrația, pe fondul intensificării operațiunilor federale de deportare ordonate de administrația Trump.

Potrivit relatărilor agențiilor internaționale de presă, Minneapolis a fost scena unor proteste de amploare împotriva intervențiilor agenților federali.

Tensiunile au escaladat după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de agenți federali în timpul unor confruntări izbucnite în timpul protestelor.

Incidentul a atras atenția presei internaționale și a declanșat reacții critice din partea liderilor locali și a organizațiilor pentru drepturile civile.

Guvernatorul Walz a condamnat violențele și a cerut calm, subliniind importanța respectării drepturilor constituționale. Referindu-se la protestatari, acesta a declarat:

„Sunt eroi pe străzi ale căror nume nu le știm. Nu vor candida niciodată pentru funcții publice, dar acești lideri informali au obligat administrația să reacționeze”.

Potrivit relatărilor Reuters, Walz a evitat confruntarea directă cu autoritățile federale, dar a cerut transparență în desfășurarea operațiunilor și cooperare între instituțiile statului și cele federale.

În contextul escaladării tensiunilor, administrația Walz a reiterat că statul Minnesota nu are competența de a bloca operațiunile federale de imigrație, dar poate interveni în ceea ce privește siguranța publică și respectarea procedurilor legale.

Oficialii statali au confirmat că forțele de ordine locale nu au fost implicate direct în acțiunile de deportare.

Experți în drept constituțional citați de presa americană au subliniat că situația din Minnesota reflectă o dispută mai amplă între guvernele statale conduse de democrați și administrația federală privind limitele autorității în domeniul imigrației.

Retragerea lui Tim Walz a deschis competiția pentru funcția de guvernator. Aproape o duzină de candidați republicani și-au anunțat intenția de a intra în cursă, plasând scandalul de fraudă în centrul mesajelor lor electorale.

Aceștia susțin necesitatea unei reforme profunde a modului în care sunt gestionate fondurile publice în stat.

În același timp, senatoarea democrată Amy Klobuchar și-a anunțat oficial candidatura pentru a-l succeda pe Walz. Intrarea sa în cursă este considerată de analiști politici drept un element important pentru strategia Partidului Democrat de a păstra controlul asupra guvernoratului într-un stat cu orientare politică predominant progresistă.

Tim Walz, în vârstă de 61 de ani, a fost crescut în mediul rural din Nebraska și s-a înrolat în Garda Națională a Armatei Statelor Unite în 1981. A urmat studii în domeniul educației și a lucrat ca profesor, inclusiv în China, înainte de a intra în politică.

A fost ales în Camera Reprezentanților în 2006 și a reprezentat timp de șase mandate un district preponderent rural din sudul statului Minnesota. În perioada petrecută în Congres, a ocupat funcția de membru de rang înalt în Comisia pentru Afaceri ale Veteranilor.

Walz a câștigat funcția de guvernator în 2018 și a fost reales în 2022. La nivel național, a devenit cunoscut în 2024, când a fost ales drept candidat la funcția de vicepreședinte pe lista democrată, alături de Kamala Harris.

Deși a fost considerat de anumiți analiști drept un posibil candidat pentru alegerile prezidențiale din 2028, Walz a declarat în repetate rânduri că nu este interesat de o candidatură la Casa Albă.

Eșecul alegerilor din 2024, combinat cu scandalul de fraudă și cu decizia de a nu mai candida pentru un nou mandat de guvernator, marchează finalul prezenței sale active în politica națională.

„Există și alte moduri de a servi comunitatea, iar eu le voi găsi”, a declarat Walz, sugerând că intenționează să rămână implicat în viața publică într-o altă formă, în afara funcțiilor alese.