Lista rușinii pentru românii cu restanțe fiscale. Cum se calculează pragul de intrare de 1.200 de lei

Persoanele fizice vor putea fi incluse pe așa-numita „listă a rușinii” în cazul în care înregistrează obligații fiscale restante de cel puțin 1.200 de lei, în timp ce pentru persoanele juridice pragul minim a fost stabilit la 5.000 de lei. Măsura a fost adoptată printr-o hotărâre de Guvern, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Actul normativ stabilește pragurile de la care autoritățile fiscale locale pot publica lista debitorilor, conform articolului 162 din Codul de procedură fiscală, document cunoscut în mod drept „lista datornicilor”.

Ioana Dogioiu a explicat că pragul de 1.200 de lei a fost stabilit pe baza unei valori de referință considerate standard pentru o locuință de aproximativ 50 de metri pătrați și un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.600 cm cubi.

Ea a adăugat că valoarea impozabilă de 677 de lei pe metru pătrat, aplicată unui apartament dintr-o zonă periferică a Capitalei, împreună cu impozitul pentru autoturism, duc la un total anual de aproximativ 609 lei.

Prin urmare, suma de 1.200 de lei este echivalentă cu obligații fiscale neplătite acumulate pe o perioadă de aproximativ doi ani, moment din care o persoană poate deveni eligibilă pentru includerea pe „lista rușinii”.

„De ce 1.200 de lei? A fost luată valoarea standard pentru o suprafaţă utilă de 50 de metri pătraţi, o valoare impozabilă de 677 de lei pe metrul pătrat, un apartament dintr-o zonă mai mărginaşă a capitalei, şi un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.600 de cm cubi. Valoarea de impozit calculată pentru cele două este de 609 lei anual, deci e vorba de obligaţii restante pentru doi ani de zile, în momentul acela este eligibil (cineva) pentru publicarea pe lista ruşinii”, a Dogioiu.

În paralel, ministrul Economiei a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de lege care vizează modificarea procedurii de insolvență pentru persoanele fizice, măsură prezentată ca un pas pentru simplificarea și extinderea accesului la acest mecanism.

Irineu Darău a explicat, într-o postare pe Facebook, că inițiativa urmărește îmbunătățirea cadrului legal existent și adaptarea lui la situațiile reale în care se află persoanele cu dificultăți financiare.

Printre modificările propuse se află reducerea pragului de acces de la 15 la 10 salarii minime, astfel încât mai multe persoane aflate în dificultate să poată apela la această procedură, precum și măsuri de protecție pentru locuința de familie, în anumite condiții.

„Concret, reducem pragul de acces de la 15 la 10 salarii minime, astfel încât mai mulți oameni aflați în dificultate reală să poată intra în această procedură. Protejăm locuința familiei, dacă este singura și respectă standardele legale, astfel încât oamenii să nu fie scoși din propria casă. În același timp, le oferim acces și celor care își pot plăti datoriile, dar au nevoie de timp și de un plan clar de rambursare”, a mai transmis oficialul.

Acesta a subliniat că măsurile nu vizează ștergerea datoriilor, ci restructurarea lor astfel încât să poată fi gestionate mai ușor de către debitori.

Proiectul de lege se află în prezent în etapa de transparență decizională și avizare, urmând să fie transmis Guvernului pentru analiză și adoptare.