Schimbări majore pentru românii cu datorii. Măsurile propuse de Ministerul Economiei

Proiectul de lege care modifică procedura de insolvență pentru persoanele fizice a fost lansat în consultare publică. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Irineu Darău, care a prezentat pe Facebook principalele direcții ale inițiativei.

„Am pus în transparență un proiect de lege care îmbunătățește procedura de insolvență a persoanelor fizice și o face mai accesibilă pentru cei care au nevoie de ea”, se arată în mesajul publicat joi pe Facebook de ministrul Darău.

Printre principalele măsuri propuse se numără reducerea pragului de acces la procedura de insolvență și protejarea locuinței de familie.

„Concret, reducem pragul de acces de la 15 la 10 salarii minime, astfel încât mai mulți oameni aflați în dificultate reală să poată intra în această procedură. Protejăm locuința familiei, dacă este singura și respectă standardele legale, astfel încât oamenii să nu fie scoși din propria casă. În același timp, le oferim acces și celor care își pot plăti datoriile, dar au nevoie de timp și de un plan clar de rambursare”, informează oficialul.

Ministrul a adăugat că scopul proiectului nu este eliminarea obligațiilor financiare, ci transformarea acestora în unele gestionabile.

„În felul acesta, procedura devine funcțională, datoriile devin gestionabile, iar oamenii au o șansă corectă să își revină, fără să piardă tot ce au. Nu vorbim despre a scăpa de obligații, ci despre a le face gestionabile”, mai arată Darău.

Proiectul de lege se află în etapa de avizare și consultare publică. Ulterior, documentul urmează să fie înaintat Guvernului pentru adoptare.

Persoanele fizice care se confruntă cu dificultăți financiare pot apela la procedura de insolvență reglementată de Legea nr. 151/2015, un mecanism care permite restructurarea sau chiar ștergerea parțială a datoriilor, dar și suspendarea executărilor silite, potrivit informațiilor publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Reprezentanții instituției epun că insolvența personală reprezintă un instrument de protecție pentru consumatori, în special pentru cei care au acumulat datorii și nu le mai pot gestiona. Prin Direcția de specialitate de la ANPC, aceștia pot primi consiliere și pot iniția procedura prevăzută de lege.

Pentru deschiderea procedurii, debitorii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care notificarea creditorilor cu cel puțin 30 de zile înainte de depunerea cererii și prezentarea unor documente care să reflecte situația financiară și profesională. În același timp, sunt necesare dovezi privind veniturile din ultimii ani, dar și estimări pentru perioada următoare.

Dosarul de insolvență trebuie să conțină documente fiscale, cazierul judiciar și fiscal, precum și raportul de la Biroul de Credit, iar în anumite situații este necesară și prezentarea unui plan de rambursare. În funcție de caz, pot fi solicitate și alte acte relevante, inclusiv cele privind regimul matrimonial.