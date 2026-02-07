Circulația trenurilor, afectată de furturi și distrugeri. Stațiile cu probleme

Circulația trenurilor a fost perturbată în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza Sucursalelor Regionale de Căi Ferate București și Timișoara, după ce componente ale instalațiilor de semnalizare, interblocare și bloc de linie automat au fost distruse sau sustrase. Incidentele au fost semnalate în stațiile Brănești și Petroșani, la ore diferite, iar traficul feroviar a fost restricționat temporar pe mai multe secții, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Primul incident a fost înregistrat în stația Brănești, pe secția Fundulea – Pasărea, începând cu ora 20:55. Instalațiile de siguranță feroviară au indicat ocupări nejustificate ale circuitelor de cale, motiv pentru care circulația trenurilor a fost restricționată pe ambele fire.

Verificările efectuate pe teren de personalul de specialitate au arătat că au fost distruse și sustrase elemente esențiale ale sistemelor de siguranță. „Circulația trenurilor a fost restricționată pe Firul I și Firul II, în relațiile Fundulea – Pasărea. Verificările efectuate pe teren de personalul de specialitate au evidențiat distrugerea și sustragerea unor elemente esențiale pentru funcționarea sistemelor de siguranță”, se arată într-un comunicat al CFR SA.

Un al doilea incident a avut loc pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara, în stația Petroșani, la ora 04:15. Aici au fost identificate intervenții intenționate asupra instalației de bloc de linie automat, la kilometrul 78+080, care au dus la scoaterea din funcțiune a mai multor echipamente:

„A fost constatată secționarea intenționată a unor cabluri de dependență și alimentare ale instalației de bloc de linie automat, la kilometrul 78+080. Incidentul a determinat scoaterea din funcțiune a secțiunilor izolate din stația Petroșani, cap Y, precum și a instalației de bloc de linie automat între stațiile Petroșani și Bănița, pe ambele fire de circulație”.

Pe secția Brănești – Pasărea, intervențiile au fost finalizate, iar circulația trenurilor a revenit la normal. În schimb, pe secția Petroșani – Bănița, lucrările de remediere erau în curs, traficul fiind asigurat temporar în regim de cale liberă, în lipsa funcționării instalațiilor de semnalizare: „Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, lucrările au fost finalizate, iar circulația trenurilor se desfășoară în condiții normale de siguranță. Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara, lucrările de remediere sunt în curs, circulația trenurilor fiind asigurată temporar în regim de cale liberă”.

În ambele cazuri, au mai transmis reprezentanții CFR, au fost sesizate structurile Poliției Transporturi Feroviare: Personalul CFR SA a intervenit pentru limitarea efectelor incidentelor și pentru restabilirea condițiilor necesare desfășurării traficului feroviar în siguranță”.