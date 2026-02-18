Cod Roșu de viscol în București. Haos pe Otopeni, zboruri deviate și zeci de mașini distruse de copaci. Prefectul recunoaște: „Planurile de deszăpezire sunt foarte vechi”

Revenirea violentă a iernii a paralizat parțial activitatea pe Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) și a provocat daune materiale semnificative în Capitală și județul Ilfov, la primele ore ale dimineții de miercuri, 18 februarie.

Sub avertizare de Cod Roșu, autoritățile raportează zeci de copaci doborâți de vânt și dificultăți majore în traficul aerian și terestru. Șoferii sunt sfătuiți să nu iasă cu mașina.

Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) au anunțat că traficul aerian se desfășoară cu mare dificultate din cauza „ninsorii abundente și a viscolului puternic, în rafale care transportă zăpada la sol”.

Deși pe pistă se intervine constant cu 58 de utilaje proprii pentru deszăpezire, condițiile meteo extreme au forțat mai multe companii aeriene să ia măsuri drastice:

Zboruri anulate: Cursele LOT 643/644 (Varșovia – București – Varșovia) și zborurile operatorului național TAROM RO 210 (Chișinău – București) și 810 (Suceava – București).

Zboruri deviate: Trei aeronave nu au putut ateriza în siguranță la Otopeni și au fost direcționate către alte aeroporturi: Ryanair 5262 (Dublin – București) a aterizat la Varna. WizzAir 3290 (Porto – București) a fost trimisă la Sofia. HiSky 236 (Tel Aviv – București) a aterizat la Cluj.

Oficialii aeroportului avertizează pasagerii că zborurile pot înregistra întârzieri consistente, generate în special de necesitatea degivrării aeronavelor, operațiune obligatorie care se efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) a raportat un număr mare de incidente în intervalul 17 februarie (ora 10:00) – 18 februarie (ora 06:00).

În București, pompierii au avut 91 de intervenții, îndepărtând 84 de copaci și 7 elemente de construcție desprinse de vânt. Bilanțul pagubelor indică 32 de autoturisme avariate.

În Ilfov s-au înregistrat 10 intervenții pentru degajarea a 9 copaci și a unui element de construcție. Deși numărul incidentelor a fost mai mic, pagubele au fost semnificative, cu 8 autoturisme avariate.

Din fericire, ISU precizează că „nu au fost înregistrate situații deosebite și nu sunt persoane rănite”.

Manevrele în toate porturile din Constanța au fost suspendate. La Tulcea, manevrele au fost suspendate doar în Bara Sulina. Până acum au fost înregistrate avarii în 5 localități din județele Brăila și Prahova, fiind afectați aproximativ 8.585 de oameni.

Dimineața a început cu nervi pentru mulți bucureșteni, care au criticat pe rețelele de socializare mesajul RO-Alert primit la ora 04:20 dimineața, prin care erau anunțați că ninge, un fapt deja evident.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat miercuri dimineață că situația este complicată de planurile de intervenție depășite. Acesta a recomandat cetățenilor să evite folosirea mașinilor personale, deși martorii oculari au semnalat că și transportul în comun este blocat sau circulă cu mare dificultate.

„Toți oamenii și utilajele au fost toată noaptea pe străzi. Ideal ar fi ca oamenii să lase mașinile acasă, să circule cu transportul în comun, stațiile nu sunt deszăpezite (...). E cod roșu, ninge foarte mult, planurile de deszăpezire sunt foarte vechi, când ne vom liniști va trebui să revizuim toate planurile, să fim mai bine pregătiți”, a declarat prefectul Andrei Nistor pentru Antena 3.

Oficialul a mai punctat că, punctual, în anumite sectoare, există probleme legate de derularea contractelor de deszăpezire și de imposibilitatea primăriilor de a angaja cheltuieli suplimentare rapid.