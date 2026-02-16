Amenzile primite prin poștă nu pot fi urmărite la nesfârșit. Șoferii pot scăpa de datorie în anumite condiții

Amenzile contravenționale primite de șoferi la domiciliu sunt supuse unor termene clare atât în ceea ce privește aplicarea lor, cât și recuperarea sumelor datorate. Legea stabilește limite precise în care autoritățile pot emite sancțiunea și, ulterior, pot urmări încasarea banilor prin executare silită. Cunoașterea acestor reguli îi poate ajuta pe cetățeni să evite penalități suplimentare sau situații neplăcute legate de popriri și alte măsuri de recuperare, arată Digi24.

Din momentul comiterii unei contravenții, instituțiile abilitate au la dispoziție un termen de șase luni pentru a întocmi procesul-verbal de constatare și sancționare. Dacă acest interval este depășit, amenda nu mai poate fi emisă, iar fapta se consideră prescrisă.

De exemplu, dacă o abatere rutieră a avut loc la 1 martie 2026, documentul de sancționare trebuie întocmit cel târziu până la 1 septembrie 2026 pentru a fi valabil. După această dată, autoritățile nu mai pot aplica amenda. Este important de menționat că acest termen se referă strict la etapa de constatare și emitere a procesului-verbal, nu și la recuperarea ulterioară a banilor.

Legea prevede și posibilitatea achitării rapide a amenzii la o valoare redusă. Dacă plata este efectuată în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. După expirarea acestui termen, suma datorată rămâne cea integrală.

În cazul în care amenda nu este plătită, statul are la dispoziție un termen de cinci ani pentru a recupera suma prin executare silită. Acest termen începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a apărut dreptul de a cere executarea.

Regula se aplică tuturor amenzilor contravenționale, indiferent dacă provin din domeniul rutier, al ordinii publice, al mediului sau al sănătății publice.

Important pentru șoferii care au primit amenzi la domiciliu. Când se suspendă sau se întrerupe prescripția

Sunt situații în care termenul de prescripție nu se calculează în mod continuu, ci este oprit temporar. Practic, perioada de cinci ani poate fi suspendată în anumite condiții prevăzute expres de lege.

Suspendarea intervine atunci când dreptul autorităților de a începe sau continua executarea este blocat printr-o dispoziție legală. La fel se întâmplă și în cazul în care executarea este amânată printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un act oficial.

Termenul nu curge nici pe durata unei eșalonări la plată acordate debitorului. În plus, dacă persoana sancționată își ascunde bunurile ori veniturile pentru a evita executarea, perioada respectivă nu este luată în calculul prescripției.

De asemenea, prescripția poate fi întreruptă și reluată de la început în anumite condiții, cum ar fi efectuarea unei plăți voluntare, recunoașterea datoriei, realizarea unui act concret de executare sau comunicarea unui proces-verbal de insolvabilitate. Și alte situații stabilite prin acte normative pot avea același efect.

Dacă au trecut cei cinci ani fără ca datoria să fie recuperată, instituția competentă este obligată să înceteze procedurile de executare și să scoată creanța din evidență.

Totuși, sumele achitate după împlinirea termenului de prescripție nu mai pot fi recuperate de la stat. În mod similar, dreptul unei persoane de a solicita restituirea unor sume se prescrie tot în termen de cinci ani, calculați de la începutul anului următor celui în care a apărut acest drept.

După achitarea amenzii, dovada plății poate fi transmisă electronic către structura teritorială de care aparține agentul constatator. În cazul sancțiunilor aplicate în București, documentele pot fi scanate și trimise prin e-mail la adresa indicată de autorități, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul poliției sau expedierea prin poștă.

Tot pe cale digitală pot fi trimise și copii ale actului de identitate, atunci când sunt necesare pentru eliberarea unor documente, iar răspunsurile sunt comunicate în același mod. Adresele oficiale sunt publicate pe pagina Poliției Române, la secțiunea dedicată Capitalei.

În anul 2026, amenzile rutiere sunt stabilite pe clase, în funcție de numărul de puncte-amendă aplicate. Pentru clasa I, care presupune 2–3 puncte-amendă, valorile sunt cuprinse între 405 și 607,5 lei. Clasa a II-a, cu 4–5 puncte-amendă, presupune sume între 810 și 1.012,5 lei.

Pentru clasa a III-a, corespunzătoare a 6–8 puncte-amendă, sancțiunile variază între 1.215 și 1.620 lei, iar pentru clasa a IV-a, cu 9–20 puncte-amendă, între 1.822,5 și 4.050 lei. Clasa a V-a, destinată persoanelor juridice, presupune între 21 și 100 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă sume cuprinse între 4.252,5 și 20.250 lei.

Sancțiunile pentru depășirea limitei legale de viteză diferă în funcție de gravitatea abaterii. Pentru o depășire de 10–20 km/h se aplică 2–3 puncte-amendă și 2 puncte de penalizare. Dacă viteza depășește limita cu 21–30 km/h, sancțiunea ajunge la 4–5 puncte-amendă și 3 puncte de penalizare.

În cazul depășirii cu 31–40 km/h, șoferul primește 6–8 puncte-amendă și 4 puncte de penalizare, iar pentru 41–50 km/h peste limită se aplică 9–20 puncte-amendă și 6 puncte de penalizare. O depășire de peste 50 km/h atrage, pe lângă 9–20 puncte-amendă, suspendarea permisului pentru 90 de zile, iar dacă viteza depășește limita cu mai mult de 70 km/h, suspendarea permisului este de 120 de zile.