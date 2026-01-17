Cum să conduci în siguranță pe șoselele acoperite de polei. Reguli de aur pentru șoferi

În ultimele zile, gerul a pus stăpânire pe România, iar șoselele au fost acoperite de polei. Din acest motiv, mulți dintre ei au derapat sau au fost implicați în accidente. Un astfel de caz a fost înregistrat în Baia Sprie, două mașini s-au ciocnit frontal, după ce una dintre ele a derapat și a intrat pe contrasens. Într-un videoclip publicat pe Facebook, fostul pilot de raliuri Titi Aur le-a explicat conducătorilor auto cum să se adapteze la condițiile de iarnă și ce manevre ar trebui să facă în situațiile limită.

Fostul pilot de raliuri Titi Aur atrage atenția că, iarna, aderența pe drumuri este mai redusă chiar și atunci când asfaltul pare curat.

El adaugă că asfaltul rece diminuează aderența, iar situația se complică în prezența umezelii, gheții sau poleiului. În aceste condiții, șoferii au obligația să reducă viteza și să păstreze o distanță semnificativă față de celelalte autoturisme.

„Iarna trebuie să ținem cont că aderența este mai mică, deși asfaltul este curat, pentru că asfaltul rece înseamnă aderență mai mică, dar mai ales atunci când apare umiditatea, gheața sau poleiul. Pe aderență mai mică, bineînțeles, viteza trebuie să fie mai mică. Distanța față de mașina din față și distanța față de mașina din spate trebuie să fie mai mare. Asta înseamnă că reduc viteza astfel încât să fiu în siguranță și trebuie să știu că pe aderență scăzută spațiul de frânare este mai mare”, a explicat Titi Aur.

Fostul pilot de raliuri mai spune că timpul de reacție al șoferului are un rol esențial în siguranța la volan, mai ales iarna.

„Dacă timpul de reacție rămâne de aproximativ o secundă și jumătate până când apăs pe pedala de frână, după asta, pe asfalt uscat și cald, mașina se oprește mult mai repede. Pe asfaltul rece, ud sau acoperit cu gheață, zăpadă sau polei, mașina se va opri mai târziu”, a continuat fostul pilot de raliuri.

Titi Aur atrage atenția că vremea rea nu înseamnă doar temperaturi scăzute. Ceața densă, ploaia torențială sau apa aruncată pe parbriz de alte vehicule pot reduce vizibilitatea semnificativ, iar șoferii trebuie să fie pregătiți să acționeze în astfel de situații.

„Vremea rea sau condițiile speciale nu înseamnă doar frigul. Poate să însemne ceață, poate să însemne ploaie torențială sau apă aruncată pe parbriz de o mașină care vine din contrasens și care a călcat într-o baltă, într-o groapă sau într-un șleau și mă trezesc brusc cu apă pe parbriz. Atunci trebuie să fiu pregătit să parcurg niște zeci de metri chiar în orb, în sensul că trebuie să îmi păstrez direcția de mers, să dau drumul la ștergătoare la maxim și să aștept să se curețe geamul”, explică acesta.

Fostul pilot de raliuri Titi Aur atrage atenția asupra importanței pregătirii mașinii pentru iarnă și pentru orice condiții speciale care pot apărea pe drumuri. El subliniază că un vehicul bine întreținut este esențial pentru siguranța șoferilor și pasagerilor, mai ales în situații extreme.

Printre măsurile recomandate se numără verificarea sistemului de dezaburire, completarea lichidului de parbriz și asigurarea proviziilor necesare în caz de drumuri dificile sau blocaje pe timp de iarnă.

Titi Aur insistă, de asemenea, ca rezervorul să fie plin și să existe o rezervă de apă în mașină, mai ales dacă în vehicul se află copii sau persoane în vârstă, care pot fi afectate mai rapid de frig sau de situațiile neprevăzute.

„Vremea rea poate să însemne orice fel de condiții meteo care îmi diminuează aderența și vizibilitatea și trebuie să fiu mai atent și mai concentrat. Trebuie să îmi pregătesc mașina pentru condiții speciale, să fiu atent dacă funcționează dezaburirea, să am lichidul corespunzător, să am provizii în mașină dacă vorbim de condiții foarte speciale de iarnă grea, de posibilitatea de a rămâne blocat, să am rezervorul plin pe cât posibil, să am o rezervă de apă dacă sunt într-o zonă riscantă sau am în mașină copii sau bătrâni”, a mai spus fostul pilot de raliuri.