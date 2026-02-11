Trucuri de folosit în garaj, care te scapă de probleme. Orice șofer trebuie să le știe

Nu doar tehnologia a avansat ci și inventivitatea mecanicilor. Un site în domeniu îți arată cum să-ți faci viața mai ușoară mai ales dacă nu ești foarte priceput în acest domeniu.

Cei care se pricep în acest domeniu arată tot felul de trucuri pe care să le folosești la nevoie. Dacă a scăpat o piesă mică pe lângă motor cea mai bună soluție este să pun un magnet pe unul dintre degete, să îți pui o mănușă peste și să încerci să ajungi cât mai aproape de piesa respectivă. Magnetul va avea grijă să o lipească de mănușa ta.

De asemenea, un truc rupt de pe scenele de magie este următorul. Ca să deșurubezi mai repede fără să rotești de prea mult ori cu cheia, înainte de a pune cheia pentru a desface, înfășoară șurubul cu ață rezistentă. Apoi îl deblochezi cu cheia și tragi de ață, se va desface aproape singur.

În locurile în care ajungi mai greu, pe post de surubelniță poți folosi o boromașină și un furtun. Lipești la capătul furtunului un cap de surubelniță și celălalt capăt îl atașezi bormașinii. În momentul în care reușești să amplasezi șurubelnița în surub, dai drumul la bormașină și aceasta deșurubează tot.

Dacă ai suruburi mai mici decât este capul de deșurubat al bormașinii, folosește un capăt mai mic pe care îl prinzi între două mai mari. Și în acest fel reușești să deșurubezi.

Ca să te asiguri că firul bormașinii este înfășurat incorect, faci întâi o buclă în jurul ei apoi roteți firul pe lungimea buclei. La sfârșit bagi întrerupătorul prin bucla creată. În acest fel nu se va încurca firul și nici nu riști să strici punctele de contact cu aparatul.