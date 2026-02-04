Gesturile banale de la bloc care îți aduc o amendă de 5000 de lei, dacă recidivezi

Intervalul de liniște de după-amiază, cunoscut de mulți locatari drept „orele de somn”, nu este o convenție informală, ci o obligație legală prevăzută explicit în legislația românească.

Zgomotul produs în blocuri sau în zone rezidențiale între orele 14:00 și 16:00 poate atrage amenzi consistente, care ajung, în anumite situații, până la 5.000 de lei.

Reglementarea este cuprinsă în Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a ordinii și liniștii publice, act normativ aplicat de Poliție și Poliția Locală, indiferent dacă fapta are loc pe domeniul public sau în interiorul imobilelor de locuințe.

Potrivit legislației în vigoare, producerea de zgomote care tulbură liniștea locatarilor este interzisă zilnic în două intervale clare: între orele 22:00 și 8:00, respectiv între 14:00 și 16:00. Aceste intervale se aplică în toate zonele de locuit, nu doar în blocuri, ci și în case individuale aflate în cartiere rezidențiale.

Legea nu face distincție între zile lucrătoare și zile de weekend. Intervalul de liniște de după-amiază este valabil inclusiv sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală.

Contrar unei percepții larg răspândite, nu doar bormașina sau flexul pot duce la amendă. Legea sancționează orice formă de zgomot care tulbură liniștea locatarilor, dacă acesta depășește nivelul normal de toleranță într-un imobil de locuințe.

Sunt avute în vedere lucrările de renovare, mutarea mobilierului, muzica la volum ridicat, utilizarea boxelor sau a subwooferelor, petrecerile private, dar și alte activități casnice zgomotoase desfășurate în mod repetat sau intens.

Autoritățile evaluează situația în funcție de reclamație, de constatarea la fața locului și de caracterul deranjant al zgomotului, nu doar de natura activității.

Pentru prima abatere, sancțiunea contravențională este cuprinsă, de regulă, între 500 și 1.500 de lei. Dacă fapta se repetă, iar persoana sancționată a mai fost amendată anterior pentru tulburarea liniștii publice, legea permite aplicarea unor amenzi mult mai mari.

În cazul contravențiilor repetate, amenda poate ajunge până la 5.000 de lei, iar în anumite situații pot fi dispuse și măsuri complementare, cum ar fi confiscarea echipamentelor care produc zgomotul.

Legea nu interzice renovările în apartamente, dar le condiționează strict de respectarea orelor de liniște. Lucrările zgomotoase pot fi desfășurate doar în afara intervalelor 14:00–16:00 și 22:00–8:00.

În plus, multe asociații de proprietari stabilesc, prin regulament intern, intervale suplimentare sau condiții speciale pentru lucrări, cum ar fi notificarea prealabilă a vecinilor. Aceste reguli interne nu pot contrazice legea, dar o pot completa.

Un aspect important este că intervenția autorităților nu depinde de măsurători cu sonometrul. Constatarea contravenției se face pe baza percepției directe a zgomotului de către agentul constatator și a caracterului deranjant al acestuia.

Astfel, afirmația des întâlnită potrivit căreia „nu se poate da amendă fără aparat de măsurat zgomotul” este falsă din punct de vedere legal.

Legiuitorul a justificat existența intervalului 14:00–16:00 prin necesitatea protejării unor categorii vulnerabile, precum copiii mici, vârstnicii sau persoanele care lucrează în schimburi de noapte.

Intervalul nu este gândit exclusiv ca „oră de somn”, ci ca o perioadă de refacere și repaus într-un mediu urban aglomerat.

Legea stabilește un echilibru clar între dreptul la proprietate și dreptul la liniște. Faptul că o activitate se desfășoară în interiorul propriei locuințe nu o face automat legală, dacă aceasta afectează drepturile celorlalți locatari.

În practică, tot mai multe amenzi sunt aplicate tocmai pentru zgomotul produs în apartamente, nu pe spațiul public, semn că autoritățile tratează acest tip de sesizări cu seriozitate crescută.