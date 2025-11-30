Social

Două situații care aprind conflictele la bloc. Legea care tranșează disputa, explicată de avocat

Două situații care aprind conflictele la bloc. Legea care tranșează disputa, explicată de avocat Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Infiltrațiile dintre apartamente și împărțirea cheltuielilor între scări sunt doar două dintre probelemele care generează conflicte și reclamații, deși soluțiile sunt clare în legislație. Avocatul Gelu Pușcaș a explicat, pe înțelesul tuturor, cum se aplică legea și cine poartă cu adevărat responsabilitatea în aceste cazuri.

Când ai infiltrații de la vecin: Nu asociația răspunde

Una dintre cele mai frecvente situații întâlnite la bloc este apariția infiltrațiilor în plafonul unui apartament. Mulți proprietari merg instinctiv la administrator sau la președintele asociației pentru a cere o soluție. Greșit, spune avocatul Gelu Pușcaș.

Potrivit acestuia, asociația intervine doar dacă defecțiunea provine dintr-o instalație comună. Dacă problema vine din apartamentul vecinului – de la o țeavă spartă, o baterie defectă sau o neglijență –, atunci proprietarul afectat trebuie să discute direct cu vecinul de deasupra. „Asociația este responsabilă strict pentru ceea ce legea definește ca parte comună, nu pentru instalațiile aflate exclusiv în proprietatea locatarilor”, explică avocatul.

Mucegai

Sursa foto: Pixabay.com

În practică, confuzia apare pentru că mulți proprietari nu știu unde se termină partea comună și unde începe instalația privată. De aceea, Gelu Pușcaș recomandă, înaintea unui eventual proces, consultarea unui specialist tehnic: „O evaluare profesionistă poate arăta clar locul defecțiunii și responsabilul real, evitând litigii costisitoare și inutile.”

„De ce plătesc și eu reparațiile făcute la altă scară?”

Întrebarea apare mereu: dacă locuiesc la scara A, de ce trebuie să contribui la reparațiile de la scara B? Răspunsul, potrivit avocatului Gelu Pușcaș, este categoric: pentru că legea consideră întreg blocul drept un singur condominiu, atâta timp cât există o singură asociație de proprietari.

Legea 196/2018 stabilește că toate cheltuielile pentru părțile comune- de la acoperiș, lift și subsol, până la conductele comune-se împart între toți proprietarii, proporțional cu cota indiviză. Această cotă este o parte teoretică din proprietatea comună, deținută automat de fiecare locatar, indiferent de scară.

„O hotărâre prin care se decide ca fiecare scară să-și plătească singură reparațiile este nulă de drept, chiar dacă obține majoritatea în adunarea generală”, a detaliat avocatul. Articolele 85 și 75 alin. 3 din Legea 196/2018 sunt clare: regulile privind părțile comune nu pot fi modificate prin vot:  „Singura variantă legală pentru aplicarea unor reguli separate este desprinderea scărilor în asociații distincte. Până atunci, toți proprietarii participă la cheltuieli, chiar dacă lucrările au loc la o altă scară”.

 

